Plancha abdominal: cuánto tiempo mantener la postura para maximizar sus beneficios

La plancha abdominal se ha consolidado como uno de los pilares del entrenamiento funcional. Su particularidad es que se trata de un ejercicio isométrico, es decir, que no depende del movimiento sino de mantener el cuerpo en una posición fija. Esto permite activar simultáneamente el abdomen profundo y superficial, la zona lumbar, los glúteos y los hombros, convirtiéndola en un ejercicio completo para todo el tronco.

Objetivo principal y cómo hacerla

El objetivo principal de la plancha es fortalecer el core, la base que sostiene la estabilidad de todo el cuerpo. Un core fuerte no solo mejora la postura, sino que también previene dolores de espalda y lesiones asociadas a malas posiciones. Sin embargo, muchos practicantes se preguntan cuánto tiempo es realmente necesario mantener esta postura para que sea efectiva.

Hacer una plancha correctamente no se trata de aguantar el mayor tiempo posible, sino de mantener la técnica correcta durante los segundos que dure el ejercicio. La eficacia de la plancha no se mide por el reloj, sino por cuántos segundos se realiza con una activación muscular adecuada. El cuerpo debe mantenerse alineado: la zona lumbar no debe hundirse, la cadera no puede elevarse en exceso y la respiración debe ser controlada. Cuando la fatiga provoca que la postura se pierda, el ejercicio deja de ser beneficioso y puede generar tensiones innecesarias en articulaciones y músculos.

Mujer haciendo correctamente una plancha abdominal / Freepik

¿Cuánto debe durar la plancha abdominal?

Para estructurar un progreso seguro y eficiente, los expertos recomiendan rangos de tiempo según el nivel de condición física:

Principiantes : entre 15 y 30 segundos, centrados en sentir la conexión con el abdomen y en mantener la postura correcta.

: entre 15 y 30 segundos, centrados en sentir la conexión con el abdomen y en mantener la postura correcta. Intermedios : de 30 a 45 segundos, con un control mayor de la respiración y la alineación corporal.

: de 30 a 45 segundos, con un control mayor de la respiración y la alineación corporal. Avanzados: de 45 a 60 segundos, donde la meta es perfeccionar la técnica y mantener la estabilidad bajo fatiga.

Para quienes ya superan cómodamente los 60 segundos, existen variantes avanzadas que añaden un desafío adicional: la plancha frontal con movimientos laterales de pies, la plancha lateral con un leve desplazamiento de brazos o la plancha invertida mirando hacia el techo. Estas variaciones permiten seguir fortaleciendo el core sin perder la técnica y evitando que el cuerpo se acostumbre a la postura estática. Eso si, debes tener en cuenta, que la postura debe ser siempre la correcta, con el cuerpo siempre bien alineado.

Plancha abdominal bien hecha / PEXELS

Además, para obtener todos los beneficios y evitar lesiones, es fundamental no cometer errores comunes. Contener la respiración, tensar el cuello, hundir la zona lumbar o levantar demasiado las caderas puede generar molestias e incluso lesiones musculares o articulares. Por ello, los entrenadores insisten en que la calidad del movimiento siempre debe primar sobre la duración.

Plancha abdominal mal hecha / Magnific

La plancha abdominal es un ejercicio sencillo en apariencia pero altamente efectivo cuando se realiza correctamente. Su popularidad no es casual: fortalece el core, mejora la postura, previene lesiones y puede adaptarse a cualquier nivel de condición física.

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Ya seas principiante o un atleta avanzado, la plancha ofrece infinitas posibilidades de progresión, siempre y cuando se respete la técnica y se avance de manera gradual y consciente.