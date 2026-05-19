Alerta por listeria en quesos frescos en España: qué productos no debes consumir y qué hacer si los tienes en casa

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha ampliado la alerta por presencia de Listeria monocytogenes en varios quesos frescos de vaca procedentes de España. La advertencia afecta a productos refrigerados de las marcas Cerrato, Nativo, Goya y Sabor de casa, distribuidos en buena parte del territorio nacional.

La recomendación para los consumidores es clara: si tienes alguno de estos quesos en casa, no lo consumas. La retirada se ha ampliado, por precaución, a todos los lotes de los productos afectados con fecha de caducidad igual o anterior al 6 de julio de 2026.

Qué quesos están afectados

La alerta incluye ocho referencias de queso fresco de vaca. Son las siguientes:

Queso fresco sabor mediterráneo , de la marca Cerrato , en envase de plástico de 300 gramos .

, de la marca , en envase de plástico de . Queso costeño , de la marca Nativo , en envase de plástico de 300 gramos .

, de la marca , en envase de plástico de . Queso costeño , de la marca Nativo , en formato de barra de queso en envase de plástico .

, de la marca , en formato de . Queso estilo llanero , de la marca Goya , en envase de plástico de 300 gramos .

, de la marca , en envase de plástico de . Queso Latino , de la marca Goya , en formato de barra de queso en envase de plástico .

, de la marca , en formato de . Queso Latino / queso fresco de vaca , de la marca Goya , en envase de plástico de 300 gramos .

, de la marca , en envase de plástico de . Queso Latino , de la marca Sabor de casa , en formato de barra de queso .

, de la marca , en formato de . Queso Latino, de la marca Sabor de casa, en envase de plástico de 325 gramos.

En todos los casos, la referencia que debe mirar el consumidor es la fecha: caducidad 06/07/2026 o anterior.

Qué hacer si tienes uno de estos productos

AESAN recomienda no consumir ninguno de los quesos incluidos en la alerta. Si el producto está en casa, lo más prudente es separarlo del resto de alimentos y seguir las indicaciones del establecimiento o de las autoridades sanitarias para su devolución o retirada.

También conviene extremar la higiene en la cocina y en la nevera, especialmente si el envase ya estaba abierto. La agencia recuerda la importancia de evitar la contaminación cruzada, es decir, que el producto afectado haya podido estar en contacto con otros alimentos, recipientes, cuchillos, tablas o superficies.

Cuándo hay que acudir al médico

Las personas que hayan consumido alguno de estos quesos y presenten síntomas compatibles con listeriosis deben acudir a un centro sanitario. Entre los síntomas señalados por AESAN figuran vómitos, diarrea o fiebre.

La precaución debe ser mayor en personas vulnerables, especialmente embarazadas, personas mayores, recién nacidos o pacientes con el sistema inmunitario debilitado. En el caso de las mujeres embarazadas, AESAN recomienda consultar sus pautas específicas de seguridad alimentaria durante la gestación, ya que la listeria es uno de los riesgos biológicos que más se vigilan en esta etapa.

Una retirada preventiva ya en marcha

Las empresas elaboradoras han decidido retirar nuevas referencias y lotes atendiendo al principio de precaución. Según la información comunicada por Castilla y León a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información, los productos afectados están siendo retirados de los canales de comercialización.

La distribución se habría realizado en la mayor parte del territorio nacional, por lo que la recomendación afecta a consumidores de distintas comunidades autónomas. La clave, de momento, es sencilla: revisar la marca, el tipo de queso y la fecha de caducidad antes de consumirlo.