Se inyectó un virus cultivado por ella misma: la peligrosa tendencia de los pacientes que "pasan" de los médicos

La relación entre médico y paciente ha cambiado para siempre. El acceso masivo a internet, los foros especializados y la inteligencia artificial han empoderado a los enfermos hasta un punto inédito: muchos ya realizan sus propias investigaciones y quieren saber más que sus doctores.

Así lo ha advertido el Prof. Manuel Díaz-Rubio, presidente de honor de la Real Academia Nacional de Medicina de España (RANME). Durante una reciente sesión científica, el experto recordó que, aunque el paciente es dueño de su salud, la actual tendencia a la autoexperimentación entraña peligros extremos.

El caso extremo de Beata Halassy: curarse con sus propios virus

Uno de los ejemplos más sorprendentes de este fenómeno es el de la viróloga Beata Halassy. Tras fracasar con la quimioterapia convencional para su cáncer de mama, decidió tomar una vía desesperada: cultivó en su propio laboratorio una cepa del virus del sarampión y otra de estomatitis y se las inyectó directamente en el tumor.

El resultado fue un éxito científico, pero abrió un debate ético gigantesco: el tumor se redujo, pudo ser extirpado y tres años después está libre de la enfermedad. ¿Significa esto que cualquiera puede experimentar en su casa? La comunidad médica es tajante: no.

Las tres caras de la autoexperimentación moderna

El Prof. Díaz-Rubio señala que este movimiento no es homogéneo y se divide en tres perfiles muy distintos:

Los Biohackers: Personas que usan sus cuerpos como laboratorios para alcanzar el máximo rendimiento físico. Monitorizan todo con anillos inteligentes y parches de glucosa, pero a veces rozan la locura. El caso más famoso fue el de Josiah Zayner, un ex científico de la NASA que se inyectó la tecnología CRISPR en vivo para intentar aumentar su masa muscular (sin éxito).

Personas que usan sus cuerpos como laboratorios para alcanzar el máximo rendimiento físico. Monitorizan todo con anillos inteligentes y parches de glucosa, pero a veces rozan la locura. El caso más famoso fue el de Josiah Zayner, un ex científico de la NASA que se inyectó la tecnología CRISPR en vivo para intentar aumentar su masa muscular (sin éxito). El Paciente 'N-de-1': Enfermos crónicos o con patologías raras que no encuentran respuesta en la medicina tradicional. Se organizan en plataformas como PatientsLikeMe (con más de 850.000 miembros), donde comparten dosis y prueban fármacos fuera de indicación, alternando periodos con y sin tratamiento para ver qué les funciona.

Enfermos crónicos o con patologías raras que no encuentran respuesta en la medicina tradicional. Se organizan en plataformas como PatientsLikeMe (con más de 850.000 miembros), donde comparten dosis y prueban fármacos fuera de indicación, alternando periodos con y sin tratamiento para ver qué les funciona. El Paciente Empoderado: Aquel que comprende su enfermedad, autogestiona su patología y exige innovaciones, aunque a veces esto genere fricciones y estrés con su médico de referencia.

Los 5 arquetipos del paciente según la RANME. / Mediterráneo

Cuando la "Ciencia Ciudadana" le gana la carrera a los laboratorios

A pesar de los riesgos de sesgo y del peligroso efecto placebo, la llamada Ciencia Ciudadana en Salud ha demostrado ser dolorosamente rápida en comparación con la burocracia médica tradicional:

El caso del Litio y la ELA (2008): Cientos de pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica consumieron litio por su cuenta y registraron sus datos en tiempo real. En menos de un año demostraron que el fármaco no funcionaba, ahorrando años de falsas esperanzas a la ciencia oficial.

Cientos de pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica consumieron litio por su cuenta y registraron sus datos en tiempo real. En menos de un año demostraron que el fármaco no funcionaba, ahorrando años de falsas esperanzas a la ciencia oficial. Migrañas y Psilocibina: Pacientes del foro ClusterBusters estandarizaron microdosis de hongos para cortar las crisis. El éxito fue tan rotundo que la Universidad de Yale tuvo que iniciar estudios formales para validar lo que los enfermos ya sabían.

Pacientes del foro ClusterBusters estandarizaron microdosis de hongos para cortar las crisis. El éxito fue tan rotundo que la Universidad de Yale tuvo que iniciar estudios formales para validar lo que los enfermos ya sabían. Fatiga crónica y COVID persistente (2021): El grupo de pacientes Patient-Led Research Collaborative planteó el uso de un antidepresivo (fluvoxamina) para la fatiga. Un estudio reciente de la Universidad de McMaster acaba de confirmar que reduce la fatiga en el 99% de los casos.

Un juego peligroso: los riesgos reales

A pesar de estos éxitos puntuales, la RANME recuerda que jugar a ser científico en el salón de casa tiene consecuencias que pueden ser letales. Entre los principales riesgos de la investigación por cuenta propia destacan:

Toxicidad por el uso descontrolado de nootrópicos y péptidos. Respuestas inmunológicas letales o mutaciones genéticas no deseadas que deriven en cáncer con los años. Sepsis grave provocada por implantes caseros o dispositivos mal esterilizados. Trastornos de la conducta alimentaria debido a ayunos extremos o dietas cetogénicas estrictas sin supervisión.

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"La seguridad clínica sigue siendo la principal preocupación de la comunidad médica", concluye Díaz-Rubio. La ciencia empieza a valorar los datos generados por los propios pacientes, pero recuerda: la delgada línea entre el empoderamiento y el peligro de muerte nunca debe cruzarse.