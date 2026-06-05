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Las cuatro frutas que recomienda un cardiólogo para perder peso sin disparar el azúcar

El doctor recomienda sustituir medicamentos como el Ozempic por una dieta equilibrada

Frutas.

Frutas. / KREANGKRAI INDARODOM.

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Clara Dalmau Merencio

Los medicamentos como Ozempic, Wegovy o Mounjaro cada vez se consumen más entre la población, y están transformando la salud de los pacientes. Estos fármacos funcionan simulando la hormona endógena GLP-1, aquella que regula el apetito, mejora la sensibilidad a la insulina y favorece la quema de grasa del cuerpo

Sin embargo, diversos estudios han comprobado que la tasa de recuperación de peso tras dejar de tomar estos medicamentos para adelgazar es casi cuatro veces más rápida que cuando se realiza mediante una dieta o actividad física. Además, la recuperación del peso también viene acompañada de afecciones cardíacas y metabólicas. Es por eso que una alimentación equilibrada y mantener el cuerpo activo será muchas veces la mejor de las opciones

Unas frutas para todo el mundo

Aurelio Rojas, un médico especialista en cardiología, ayuda a introducir algunos alimentos en determinadas dietas, las cuales son difíciles de mantener para muchos de ellos. En un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, el experto explica cuáles son las frutas más eficaces que ayudan a perder peso, siempre dentro del marco de una dieta equilibrada.

El médico habla específicamente de cuatro que "son capaces de estimular de manera natural la hormona GLP-1 en nuestro cuerpo". Estas tienen un alto contenido en fibrapolifenoles (compuestos naturales antioxidantes y antiinflamatorios) y tienen muy buen efecto sobre la microbiota, es decir, los microorganismos que viven principalmente en el intestino.

En concreto, el doctor explica que las cuatro frutas tienen un bajo índice glucémico y, por tanto, no disparan el azúcar y contienen vitamina C, aquella que refuerza las defensas. Además, ayudan a "reducir el cortisol, la hormona del estrés que, en muchas ocasiones, bloquea la capacidad de perder peso".

Por si fuera poco, Rojas también aclara que no tienen efectos adversos, por lo que las pueden tomar todas las personas.

Ayudan a la pérdida de peso a largo plazo

Se trata del kiwi, las fresas, la granada y los arándanos. El doctor Rojas aclara que estas frutas no sustituyen un tratamiento prescrito por el médico, pero pueden ser de verdadera ayuda

Así, tal y como apunta el médico, estudios como el del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) han observado que un mayor consumo de fruta entera se relaciona con la pérdida de peso a largo plazo y un menor riesgo de sufrir diabetes tipo 2.

"No es lo mismo la fruta que el zumo"

Por último, es importante subrayar una diferencia en la que el cardiólogo hace especial hincapié: "No es lo mismo la fruta que el zumo". La matriz alimentaria (los compuestos de un alimento) y la fibra modifican completamente la respuesta del metabolismo dependiendo de la forma en que se tome ese alimento.

Añadir este tipo de alimentos ayuda a convertir la alimentación en la mejor medicina para el corazón

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