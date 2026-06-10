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Dan Buettner, experto en longevidad: "El tenis añade más de nueve años de esperanza de vida"

El investigador destaca el pickleball como el deporte que más esperanza de vida añade

Dan Buettner en una imagen de archivo.

Dan Buettner en una imagen de archivo. / Archivo

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Javier Fidalgo

Dan Buettner, experto en longevidad, ha señalado que la actividad física regular influye directamente en la expectativa de vida. Este hábito saludable es sencilla y accesible para todas aquellas personas que quieran mejorar su bienestar.

Por este motivo, es importante tener una vida activa y moverse a diario. Además, practicar un deporte puede ser clave para obtener mayores beneficios, especialmente a largo plazo.

En un vídeo de TikTok, Buettner afirma que "si caminas, nadas o sales a correr todos los días, sumas 3 años de medio a tu expectativa de vida". Sin embargo, no todos los deportes tienen el mismo impacto.

Según el especialista, esta es la categoría deportiva que aporta más beneficios a nuestra esperanza de vida: "Los deportes que más años añaden son los que implican una raqueta".

Dos jugadores pelotean en una de las pistas de Pickleball.

Dos jugadores pelotean en una de las pistas de Pickleball. / Alvaro Monge

En este sentido, la combinación de reflejos, estímulos mentales, coordinación y relaciones sociales están presentes en cada partida. "El bádminton, por ejemplo, añade unos seis años a la esperanza de vida. Y el tenis añade más de nueve años", asegura Buettner.

Deporte asequible

No obstante, la disciplina que resalta Buettner es sencilla y accesible para cualquier edad: "Creo que el deporte que más años añade a la esperanza de vida es el pickleball", dice en la publicación.

Durante el vídeo, el investigador sobre la longevidad argumenta lo siguiente: "Es fácil de aprender, se juega todos los días y está disponible para casi todo el mundo por muy poco dinero".

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Para Buettner, el componente social es un factor determinante. Habitualmente, el pickleball se juega en dobles, por lo que resulta sencillo acabar hablando con alguien. "También porque es fácil de aprender y porque es constantemente social", sentencia el escritor.

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