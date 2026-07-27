Doctor Aldo, preparador físico de Topuria: "El cuerpo recluta las fibras que necesita para la tarea que le pides. Si siempre entrenas lento, cada vez será más eficiente…"

Toda superestrella de la UFC cuenta con un preparador físico que exprima todo su potencial, y ese es el caso de Ilia Topuria y el Doctor Aldo. Ahora, el especialista en acondicionamiento físico ha explicado por qué nuestros golpes pueden carecer de potencia pese a tener mucha fuerza.

El preparador habla así de una fibra específica en nuestro cuerpo que requiere de un entrenamiento muy concreto para que realmente se desarrolle: las fibras rápidas, que el Doctor Aldo describe como fibras de tipo 2.

El Doctor Aldo explica que en nuestro cuerpo encontramos esas fibras rápidas además de unas fibras lentas, que son las que aportan aguante a nuestros músculos. Pero para ser realmente eficiente en un ring las que interesan son las de tipo 2.

Son esas fibras las que permiten darle explosividad a los golpes, y el preparador lo cuenta con un ejemplo práctico: si en tus entrenamientos solo levantas mucho peso poco a poco, las fibras tipo 2 no se beneficiarán de ello.

Es lo que el Doctor Aldo reconoce como una maquinaria eficiente, ya que nuestro cuerpo se desarrolla en base al tipo de entrenamiento que llevamos a cabo. A partir de ahí, el preparador distingue dos formas de entrenamiento que ayudan a trabajar esa explosividad.

Porque según el preparador o bien entrenamos levantando mucho peso, o entrenamos levantando peso lo más rápido posible. "Es física pura", señala el preparador; si entrenamos la explosividad muscular, nuestro cuerpo no tendrá otra alternativa que 'reclutar' las fibras que lo favorezcan.

El preparador concluye así que, por lo tanto, para mejorar la potencia de los golpes en el ring hay que cambiar el modelo de entrenamiento: pasar de unos ejercicios lentos y de aguante a otros en los que la velocidad cobre protagonismo.

Así que ya sabes, si a pesar de haber ganado fuerza y musculatura notabas que tus golpes no acababan de tener el impacto que buscas, eso seguramente se deba a que no has desarrollado adecuadamente las fibras idóneas. Es momento de cambiar tu entrenamiento.

Fuente: Sport