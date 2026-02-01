La merienda de Karlos Arguiñano para combatir el colesterol y fortalecer los huesos que está lista en un minuto
La mejor alternativa para cuidar tu salud entre horas
R. V.
Karlos Arguiñano es uno de los cocineros más conocidos de nuestro país. Lleva años trabajando en televisión ofreciendo todo tipo de recetas sencillas y económicas que cada día cautivan a un montón de espectadores. El cocinero cuenta con una amplia oferta de elaboraciones para todo tipo de ocasiones y en uno de sus últimos programas, ha compartido la merienda perfecta para aquellas personas que están buscando reducir el colesterol.
Rico, rico y sencillo
Esta idea es perfecta para recurrir tanto a media mañana como en la hora de la merienda y cautivara a toda la familia. Es muy fácil de preparar y solo vas a necesitar tres ingredientes que quizá tengas en tu despensa.
La merienda favorita de Karlos Arguiñano para reducir el colesterol y fortalecer los huesos en el bocadillo de sardinas con tomate. Este pescado azul cuenta con un alto contenido en ácidos grasos Omega-3, específicamente ácido docosahexaenoico (DHA) y ácido eicosapentaenoico (EPA) que son altamente beneficiosos para la salud cardiovascular y cerebral, además de ayudar a la reducción de los niveles de colesterol malo.
Con un buen pan, una lata de sardinas en aceite de oliva, un tomate maduro, aceite de oliva virgen extra, tomillo y una pizca de sal tendrás lista esta merienda que te ayudará a cuidar tu salud.
- Indignación entre los despedidos de una azulejera de Castellón: no hay dinero para pagar las indemnizaciones
- Despidos en una empresa cerámica de Castellón: 120 empleados, afectados por un ERE
- Aviso para los usuarios del tren en Castellón: hay inconvenientes para el fin de semana
- Localizan un gigantesco jabalí en la avenida del Mar de Castelló
- Un menú de lujo por menos de 50 euros: el restaurante Michelin más barato de la Comunitat está en Castellón
- Pregó de la Magdalena 2026: sin gafas de sol, ni vaqueros ni zapatillas y con bailes más cortos para agilizar la cabalgata
- Oficial | El CD Castellón cede a un futbolista a un equipo de Primera RFEF
- Alexandra Pavel, de Benlloc al MIR: 'Estudié durante ocho meses, diez horas al día