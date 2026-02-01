La merienda de Karlos Arguiñano para combatir el colesterol y fortalecer los huesos que está lista en un minuto

Karlos Arguiñano es uno de los cocineros más conocidos de nuestro país. Lleva años trabajando en televisión ofreciendo todo tipo de recetas sencillas y económicas que cada día cautivan a un montón de espectadores. El cocinero cuenta con una amplia oferta de elaboraciones para todo tipo de ocasiones y en uno de sus últimos programas, ha compartido la merienda perfecta para aquellas personas que están buscando reducir el colesterol.

Rico, rico y sencillo

Esta idea es perfecta para recurrir tanto a media mañana como en la hora de la merienda y cautivara a toda la familia. Es muy fácil de preparar y solo vas a necesitar tres ingredientes que quizá tengas en tu despensa.

La merienda favorita de Karlos Arguiñano para reducir el colesterol y fortalecer los huesos en el bocadillo de sardinas con tomate. Este pescado azul cuenta con un alto contenido en ácidos grasos Omega-3, específicamente ácido docosahexaenoico (DHA) y ácido eicosapentaenoico (EPA) que son altamente beneficiosos para la salud cardiovascular y cerebral, además de ayudar a la reducción de los niveles de colesterol malo.

Con un buen pan, una lata de sardinas en aceite de oliva, un tomate maduro, aceite de oliva virgen extra, tomillo y una pizca de sal tendrás lista esta merienda que te ayudará a cuidar tu salud.