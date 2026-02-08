La dieta de la manzana: adelgaza hasta 7 kilos en menos de una semana

A comienzo de año, son muchas las personas que se han marcado como principal objetivo adelgazar. Las dietas milagro no existe y que la forma de bajar de peso es adquiriendo unos hábitos de vida saludables, practicar deporte y acudiendo a expertos que te hagan un plan de alimentación sano y que se ajuste a lo que quieres conseguir pero si que es cierto que existen muchas alternativas que te pueden ayudar a perder peso rápido.

Una de estas opciones puede ser la dieta de la manzana. Se trata de una de las más efectivas ya que en tan sólo 5 días puedes llegar a perder hasta 7 kilos. Es un plan de alimentación bastante estricto y debe tener claro que no puede exceder los cinco días de duración. Este régimen se basa sobre todo en el consumo de manzanas, una fruta que tiene una gran proporción de agua y muy pocas calorías, por lo tanto, es perfecta para ayudarnos a bajar de peso rápido.

Manzanas de diferentes variedades en un puesto de venta. / Tasteofhome

Se trata de una fruta perfecta para limpiar nuestro organismo y ayudarnos a eliminar grasa; además, dado su alto contenido en fibra, es un alimento que nos aporta sensación de saciedad ayudándonos a picar entre horas. Eso si, para conseguir mejores resultados, debes combinar la dieta de la manzana con la práctica deportiva puesto que las calorías que ingieres durante esos cinco días son ínfimas. También es importante beber mucha agua, como mínimo, 2 litros al día para poder estar correctamente hidratado.

Así son los 5 días de la dieta

El primer día, sólo debes comer manzanas, todas las que quieras y alternarlas con al menos 2 litros de agua. Ya el segundo día puedes, además del desayuno y la cena basado en manzanas, comer una ensalada verde aliñada con limón o vinagre y queso cottage. En el tercer día, ya solo la cena será exclusivamente de manzanas, para desayunar puedes comer un trozo de pan integral, una loncha de pavo y una manzana mientras que para comer la mejor opción es una ensalada verde con verduras.

La manzana se trata de una fruta perfecta para limpiar nuestro organismo y ayudarnos a eliminar grasa. / Unsplash

Al día siguiente, ya el cuarto de la dieta de la manzana, se repite el desayuno con pan integral con una loncha de pavo y una manzana, para comer también ensalada de verduras al vapor y una lata de atún natural, mientras que para cenar opta por un bol de cereales de arroz con una taza de leche desnatada. Para finalizar, el último día debes desayunar una manzana, un huevo cocido y una rebanada de pan integral. Para comer, una ensalada de verduras crudas con pollo a la plancha y la cena únicamente a base de manzanas.

Después de este régimen debes seguir unos hábitos de vida saludables y comenzar a hacer deporte con frecuencia porque si no, todos los kilos que hayas perdido los volverás a recuperar al poco tiempo.

Propiedades de la manzana para adelgazar