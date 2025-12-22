¿Qué son y qué detectan un ecocardiograma y una resonancia magnética cardiaca?
Tanto la ecocardiografía como la resonacia cardíaca son pruebas clave en el estudio de enfermedades cardíacas. El cardiólogo Miquel Gómez detalla que estas pruebas son complementarias y que determinar cuál de las dos utilizar, dependiendo del caso, será relevante para dar una información de alta definición y de forma personalizada de cada paciente.
Últimos vídeos
LOTERÍA NAVIDAD 2025
90693 Tercer Premio
LOTERÍA NAVIDAD 2025
Primer quinto premio: 23.112
LOTERÍA NAVIDAD 2025