Falta poco para el verano, pero todavía menos para el buen tiempo. Eso sólo significa una cosa, y es que hay que poner en marcha la Operación bikini u Operación bóxer. ¿Estás listo o lista? Lo cierto es que necesitamos prepararnos con tiempo para que no nos coja desprevenidos y desprevenidas cuando llegue el calor insoportable junto a los días soleados.

Muchas veces es complicado adelgazar o conseguir el físico perfecto. E incluso cuando estamos bien, llega un momento en el que seguimos cuestionándonos si realmente hemos cumplido nuestro objetivo. Pero te desvelamos el secreto: márcate retos, pero si realmente no puedes más, es ahí cuando has de parar. Y recuerda: combina con ejercicio tu dieta. Puedes practicar danza, ir al gimnasio o practicar algún deporte, todo suma.

Hacer dieta no implica comer siempre ensaladas, sopas o pavo a la plancha. Es mucho más. Así qué, no te aburras comiendo siempre lo mismo, siéntate y apúntate todos los platos posibles para degustar cada día algo diferente y no cansarte de ver los mismos alimentos. Por ello, aquí descubrirás los numerosos platos que existen y que no sabías que hubiese tanta variedad, según la psicóloga y especialista, Iria Reguera. Entonces, cuídate, adelgaza y disfruta comiendo un poco de todo.

Platos para tu programación Operación bikini o bóxer

Ensaladas, sopas y cremas

Como sabes, las ensaladas, las cremas y las sopas vienen fenomenal en tu programación. De hecho, nunca viene mal una crema, sobre todo en días calurosos. Pero, en verdad, las ensaladas se vuelven monótonas, por lo que hay que integrarles distintos ingredientes y combinarlas con cremas frías. Así, no nos aburriremos.

Ensalada con surimi, fresas y arándanos

Ensalada de alcachofas y habitas

Ensalada tailandesa de ternera

Ensalada templada de judías negras y patata

Ensalada de pasta integral y pavo

Ensalada de quinoa con lentejas beluga y hortalizas crujientes

Crema de espárragos y verduras

Gazpacho de melocotón

Espárragos cítricos con queso y nueces

Sopa de pavo con cebada y zanahoria

Aguacates asados con mozzarella

Pizzas, hamburguesas y albóndigas, la respuesta es sí, puedes comértelas

Pese a que hagas dieta, no implica no comer ciertos platos por miedo al engorde, sólo has de abrirte a probar hamburguesas, albóndigas y pizzas de distintas maneras no tan comunes como:

Hamburguesas de solomillo de atún

Hamburguesas de merluza

Albóndigas de merluza y gambas en salsa verde

Albóndigas vegetarianas de tofu al horno

Albóndigas de merluza y brócoli

Pizza con base de coliflor

Mini pizzas de maíz y garbanzos

Berenpizzas individuales

Platos con huevo

Probablemente, los huevos sean uno de los ingredientes más utilizados de la semana, ya sea para revueltos, tortillas o simplemente para freírlos y mojarlos con pan. Lo que sí podemos asegurarte es de que ayudan a cuidar nuestro corazón y son saludables. De esta forma, aquí te damos ideas para saborearlo en distintos platos.

Huevos al horno sobre aguacate con queso de cabra

Huevos turcos con yogur

Huevos al horno con calabacín

Huevos soufflé con bacon

Huevos en cazuela de jamón serrano

Huevos poché con gulas y gambas

Revuelto de salmón y espárragos trigueros

Tortilla de espárragos trigueros

Wraps, burritos y tostas

Tal y como pasa con las pizzas y las albóndigas, que se suelen asociar a alimentos ‘ultragrasosos’, con los wraps y burritos sucede exactamente lo mismo. No obstante, continuamos contándote los platos deliciosos y sanos para tus cenas, picoteos o desayunos que necesitas para variar de una vez por todas esa dieta clásica que tanto te cuesta hacer, adelantándote que los wraps y los burritos pueden venirte bien si les integras otros ingredientes.

Wraps o tacos de lechuga con ternera salteada

Burritos vegetarianos de alubias negras y arroz integral

Tacos de lechuga con lentejas

Tostas de crema de aguacate y queso con zanahoria marinada y anchoa

Tosta de pan de centeno y nueces con espinacas baby, queso y melocotón

Tostas de aguacate, bacalao ahumado y cintas de espárragos

Tosta de pera, rúcula, rabanitos y queso

Brochetas de merluza y piña

Rollitos de berenjena rellenos de tomate, queso y col kale

Al horno

Sí, no siempre has de cocinar a la plancha, al horno también si escoges alimentos con poco aceite e ingredientes bajos en grasas. Te daremos algunas ideas ricas a continuación:

Coliflor asada con especias, almendras y salsa de yogur

Pechuga de pollo jugosa al horno con especias

Pechugas de pollo al horno con queso Morbier

Ternera asada con crema de calabaza y un toque de miel

Calabaza asada con col rizada o kale

Boniato asado relleno de quinoa y queso

Aguacates al horno rellenos de salmón y huevo

Salmón al horno con frutos secos

Salmón al horno con costra de ajonesa

Los postres de moda para cumplir con tu programación dietética

Vas a estar a dieta, pero ello no te impide degustar los postres más sanos durante la merienda o las comidas principales. Eso sí, ha de ser de manera ocasional y sin sustituir a la fruta o los frutos secos, que formarán tu postre día tras día.