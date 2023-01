El ritual anual ha vuelto, llegadas estas fechas la gente siente la necesidad de marcarse objetivos para sentirse mejor con su cuerpo, y es por ello por lo que muchos deciden adentrarse en las míticas dietas.

Aunque esto no es negativo, la realidad es que en muchos casos la gente acaba sucumbiendo a típicos mitos y a falsas creencias que llevan a los más optimistas a cometer barbaridades con sus cuerpos. La gente intenta obtener en pocos meses unos resultados que pueden ser alcanzables, pero que necesitan un proceso serio y constante.

Querer mejorar nuestra imagen no es malo, pero hacerlo sin respetar al cuerpo con dietas paupérrimas en nutrientes y jornadas extenuantes de gimnasio sin planificación resulta peligroso.

Ayuda e información clave

En el momento que decides mejorar tu físico es vital que acudas a especialistas, con el cuerpo se ha de ser muy cuidadoso y no es nada aconsejable que confíes en mitos o en información poco corroborada. Los profesionales van a poder guiarte acertadamente tanto en los entrenamientos como en la alimentación.

Con la intención de apoyarnos con un profesional, nos hemos puesto en contacto con Dani Luján, un joven castellonense que de forma dinámica comparte en sus redes sociales consejos para ayudar a sus seguidores a mejorar sus hábitos alimentarios y sus ejercicios físicos.

Cuando le preguntamos por cuáles son las claves para él en un proceso de cambio físico nos destaca las siguientes:

Conseguir unos principios. Para ello es vital preguntarse porque quieres mejorar físicamente, cuánto lo deseas y cuánto estás dispuesto a sacrificar por ello . Afirma Dani que esto es " clave para cuando aparezcan las dudas o las ganas de abandonar".

Para ello es vital preguntarse quieres mejorar físicamente, y cuánto estás dispuesto a . Afirma Dani que esto es " Objetivos realistas . Luján anima a que te propongas batallas pequeñas, a corto plazo . No hay que correr, el cuerpo responde bien a cambios progresivos pero muy mal a cambios drásticos. Más no es mejor, la clave es hacer las cosas a buen ritmo y con constancia.

. Luján anima a que te propongas . No hay que correr, el cuerpo responde bien a pero muy mal a cambios drásticos. Más no es mejor, la clave es hacer las cosas a Una buena adherencia. "Estar a gusto con el plan, con la rutina es probablemente lo más importante. Esto va a facilitar que cumplas diariamente los objetivos, y ahí los profesionales son muy importantes, ya que ayudan a crearte una rutina cómoda y eficaz, alejada de los mitos" asegura Dani.

¿Priorizamos el entrenamiento o la nutrición?

Dani nos explica que la base de cualquier cambio físico es el entrenamiento, de hecho especifica que los ejercicios de fuerza son los más importantes para reducir la grasa al mismo ritmo que potenciamos nuestros músculos.

Aprender a comprar mejor

Algunos de los vídeos que ha ido compartiendo tienen la finalidad de enseñar a sus seguidores a hacer la lista de la compra, algo que considera que: "es importantísimo porque es la clave para organizar tus comidas y tener en tu frigorífico aquellos productos que sabes que van a beneficiarte".

En este ejemplo que compartimos podemos comprobar como Dani nos indica que alimentos recomienda de Mercadona, de esta forma ayuda a quien le sigue a llenar su cesta de opciones saludables.

Recetas sencillas y saludables

Otras publicaciones que realiza y que tiene mucho éxito se basan en la preparación de recetas saludables, las cuales le permiten adaptar comidas tan tradicionales como una tortilla de patatas, a una dieta alta en proteínas y que además es perfecta para consumir menos calorías.

Aunque sobre la alimentación Dani asegura que: "No hay porqué eliminar alimentos, la prohibición puede jugar en nuestra contra porque lleva al deseo. Simplemente hay que ser organizados y constantes en una alimentación saludable, crear un buen hábito es la clave, si lo logras por supuesto que puedes darte caprichos gastronómicos."

Recomienda consumir alimentos naturales, de los de toda la vida, los que se encuentran en un mercado, y al mismo tiempo disminuir los excesos de azúcar y el aceite de girasol.

Consejos para mejorar los entrenamientos

Además, también realiza explicaciones aconsejando sobre determinados temas de entrenamiento como es el ejemplo de la hidratación o de movimientos concretos en algunos ejercicios que se ejecutan durante una rutina en el gimnasio.

Este profesional remata sus aportaciones advirtiendo que la píldora mágica no existe, el entrenamiento milagro es un mito. "Hay que personalizar los entrenamientos, ser constantes y crear hábitos. No sirve de nada hacer una dieta de 3 meses y no crear un estilo de vida, porque luego cuando llegues al objetivo dejarás los entrenamientos y la buena alimentación y tu cuerpo perderá todo lo ganado".