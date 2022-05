Algunas veces, cuando ingerimos algún pescado que tiene espinas es fácil que notes la presencia de alguna en la garganta por no haberla visto primero. En el mejor de los casos, puede causar molestia, pero, en el peor, ocasionar preocupación. Cuando la espina es pequeña, el propio cuerpo realiza el proceso para que la ingieras sin ningún problema. No obstante, cuando ésta es grande, sí es un riesgo. Puede comportar una lesión en la garganta o incluso una infección. En caso de no ser visible la espina y no poder extraerla con cuidado ni que las técnicas caseras funcionen, es fundamental acudir al hospital para que se extraiga por un profesional.

Más tarde, una vez salga la espina, es completamente normal que la garganta duela y se encuentre irritada, por lo que estos alimentos y líquidos te ayudarán a aliviar el dolor. Por tanto, te contamos las técnicas que pueden ser utilizadas para eliminar la espina de pescado de la garganta, según Tua Sáude, donde el equipo de profesionales como nutricionistas, enfermeros/as, cardiólogos/as, pediatras, infectólogos/as y psicólogos/as llevan 10 años explicando y ofreciendo información de salud, nutrición y bienestar, aunque antes te informaremos de lo que no puedes hacer. Esto no lo debes hacer Evita utilizar utensilios o incluso los dedos para mover la espina, sobre todo cuando no es visible. Estas técnicas inapropiadas pueden lesionarte la pared del esófago, causarte malestar y aumentar el riesgo de infección. Las técnicas apropiadas para aliviar tu garganta Comidas Comer galletas secas. Tragar de una sola vez la mayor cantidad posible de galletas secas. Asegúrate de comértelas lo sufrientemente masticadas para poder tragártelas lo más enteras posible. El objetivo, según los especialistas, es hacer que el bolo ingerido haga ficción “con las paredes internas de la garganta y desprenda la espina”. Comer un marshmallow. El marshmallow es lo suficientemente suave como para poder empujar cualquier espina de pescado que pueda estar atascada en la garganta. También puede ocurrir que gracias a que esta sea pegajosa, la espina pueda apropiarse a ella y que se traguen en conjunto. Se aconseja masticar esta chuche hasta que quede bien húmeda para poder tragarla entera bien triturada. Comer pan o arroz cocido e incluso una banana. Agarra un pedazo de pan, mójalo con la leche. Cuando esté bien húmedo, exprímelo y haz una bola que puedas tragarte entera. Una vez tragado, el pan se adherirá a la espina, ayudando a empujarla hacia el estómago. “Otros alimentos que pueden ser ingeridos para liberar la espina son el arroz bien cocido o la papa, ya que aunque sean suaves, consiguen pegarse a la espina”, tal y como aseguran las personas especialistas. O cómete una banana, por su suavidad y su consistencia pegajosa, pues conseguirá pegarse a la espina y ayudará a disolverla por los jugos gástricos. Bebidas Ingerir una bebida más viscosa. Por ejemplo, un batido, si se traga con fuerza, puede ayudar a sacar la espina. En suma, al ser una bebida bien fría, calma cualquier irritación o malestar que puedas sentir.

Por ejemplo, un batido, si se traga con fuerza, puede ayudar a sacar la espina. En suma, al ser una bebida bien fría, calma cualquier irritación o malestar que puedas sentir. Beber un poco de aceite de oliva. Como sabemos, el agua no tarda en disolverse, pero el aceite sí. Por tanto, esto ayuda a hidratar bien las paredes de la garganta más tiempo, lo que provoca que pueda hacer movimientos naturales del esófago que logren empujar la espina hacia fuera. Así, es mucho mejor beber un poco de aceite que optar por agua, pues es más lubricante. Si te cuesta hacer esto, por ejemplo, siempre puedes mezclar el agua con un poco de aceite.

Beber algo ácido. Tomar agua con vinagre o con refresco puede suavizar las espinas de pescado muy finas, por lo que tragarlas sería más fácil e incluso podrían disolverse. Te puede interesar: Castelló Ciutat El centro de salud de Palleter de Castelló acumula más de 900 demandas para analíticas solo a enfermos crónicos Otras técnicas Esperar que pase por cuenta propia. Puede suceder que en determinados casos la espina se haya atascado de forma temporal, por ello, esperar unas horas puede ayudar a averiguar si continúa atorada o bien solamente causó daños en los tejidos.

Toser. Cuando toses, el aire ejerce la presión suficiente para mover aquella espina que tengas incrustada en la garganta, ya que es el primer mecanismo de defensa contra alteraciones de garganta y vías respiratorias. Entonces, primero, deja que el instinto de toser ocurra, puesto que podría liberar la espina de la garganta y que te sientas a gusto enseguida.

Gárgaras con agua tibia y sal. Si la espina se atasca en la parte superior de la garganta, conviene hacer gárgaras para ayudar a contraer y relajar el músculo del esófago. De esta forma, la espina de pescado se quitará por sí sola. De hecho, la sal contribuye a aliviar cualquier irritación o inflamación producida. Para preparar estas gárgaras se necesita una cucharadita de sal en una taza de agua tibia y se mezclan hasta que se disuelva por completo. Después, las gárgaras se realizan durante 30 segundos, escupes el agua y repites hasta sentir calma.