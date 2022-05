¿Te imaginas que volviésemos al pasado y no existiera el congelador? Pues menos mal que no, puesto que gracias a este recipiente ultrafresco y la posibilidad de descongelar alimentos ayuda a conservarlos más tiempo y eliminan algunos de los riesgos que les suele acompañar, como el parásito que se introduce en el interior de algunos pescados. Este es el anisakis, y puede ser muy perjudicial para el organismo. Más todavía para las personas alérgicas. Toma nota y pon atención.

Sobre los anisakis en España

Anteriormente, este bicho no era común en España. De hecho, ni siquiera se esperaba. Era incluso más común en Japón, al otro lado del mundo. Pero llegó. Y ahora hemos de tener cuidado con este parásito para que no nos afecte a la salud. Hay una práctica poco recomendable que se ha puesto de moda. Algunos pesqueros destripan a los peces de alta mar y arrojan sus vísceras al agua. No obstante, estas vísceras se las acaban comiendo otros peces y la infección acaba extendiéndose. Más factores condicionantes: la moda del sushi y otros pescados crudos. Si no se toman las medidas necesarias, puede ser tremendamente peligroso.

Hay que tener en cuenta que en nuestro país, normalmente, la infección por anisakis se ve causada por los boquerones en vinagre. “Hasta el 36% del pescado que se consume en España lleva dentro un parásito que provoca gastroenteritis y serias reacciones alérgicas. El anisakis muere al freír, asar o congelar el pez, pero sobrevive en otros casos (sushi, ceviche, boquerones en vinagre, sardinas a la brasa...)”, tal y como asegura la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

“En el pescado fresco, el parásito está vivo y en movimiento. Al morir el pez se traslada a los músculos y forma un quiste. Si comemos pescado crudo, poco hecho o marinado aumenta el riesgo de ingerirlo”, confiesa la OCU. No obstante, afirma que, en el caso del salmón ahumado, no es necesario congelarlo, ya que en su procesado industrial se acaba con el anisakis. Por ello, es imprescindible retirar los anisakis de los demás pescados mediante una de las opciones que te daremos.

El proceso para eliminar los anisakis

Opción 1: Sala el pescado y mantenlo así durante dos semanas.

Opción 2: Pon las piezas a 20º C bajo cero durante un periodo de cinco días.

Opción 3: Hornéalos o fríelos a más de 70º C.

Cabe destacar la necesidad de congelar los alimentos previamente, pues el marinado o el ahumado no terminan de matar a los parásitos.

Los pescados más comúnmente contaminados por el parásito

Merluza

Bacaladilla

Bacalao

Besugo

Boquerones

Pescadilla

Pijota

Gallineta

Abadejo

Jurel

En España muchos casos se explican por el consumo de boquerones en vinagre y sardinas a la brasa sin destripar y poco hechas. “No todo el pescado está igual de contaminado: el parásito suele concentrarse en la ventresca y zona abdominal, mientras que escasea en la cola”, según la OCU.