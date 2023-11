Una dieta sana a lo largo de la vida ayuda a prevenir la malnutrición y diferentes enfermedades no transmisibles, como la diabetes, las cardiopatías o los accidentes cerebrovasculares.

Sin embargo, si el objetivo es estar bien a nivel físico, psicológico y emocional, la nutrición integrativa ayuda a solucionar problemas crónicos como la inflamación, la migraña o los dolores de cabeza.

Como nos explica la nutricionista Sandra Moñino, de Nutriciónate, “no solo miramos la opción de introducir una dieta y ver cómo reacciona el paciente, sino que miramos mucho más allá de la alimentación para buscar otro tipo de factores que pueden influir: calidad del sueño, la gestión del estrés, entre otros”.

Está indicada para cualquier persona que quiera “ser conscientes de que todo está en orden”.

“Yo siempre digo que para tener una buena salud el 80% es la alimentación, pero está el 20% restante que también es importante”.

¿En qué consiste la nutrición integrativa?

A través de un formulario inicial, se le pregunta al paciente si tiene alguna patología o dolor, además de si hay algún alimento que no le guste especialmente.

Posteriormente, se realiza una analítica en la que se comprueba que los niveles hormonales son adecuados, así como el aparato digestivo. También se tiene en cuenta cómo se encuentra a nivel psicológico.

“Todo ello para determinar si hay que aplicar otro tipo de objetivos aparte de un plan de alimentación que le vaya bien al paciente”.

Lo importante es tener claro que el 80% de la nutrición integrativa es la alimentación saludable y el 20% son otros factores, igual de relevantes, como:

Exposición a la luz solar

Estar en contacto con la naturaleza

Descansar correctamente (dormir de 7 a 8 horas y que sea un sueño de calidad)

No cenar muy tarde para evitar hacer la digestión mientras dormimos

Hacer ejercicio físico: de fuerza y cardio

“El 20% parece que no es importante pero será el responsable de que podamos cumplir con una buena alimentación porque si por ejemplo, tienes mucho estrés, no descansas por las noches y llevas una vida sedentaria no existirá el ánimo y la motivación para llevar una alimentación sana”, resalta la especialista.

Nutrición integrativa: eficaz para mejorar los síntomas de enfermedades

El principal objetivo de la nutrición integrativa es evitar enfermedades porque al final “si estás bien en todos los aspectos de tu vida, es más difícil que las dolencias se desarrollen, sobre todo las crónicas. Estas se empiezan a desarrollar cuando hay un desequilibrio en nuestro cuerpo, ya sea a nivel psicológico o físico”.

La nutricionista subraya que cuando se dan esas circunstancias “le damos esa ventaja para que las enfermedades se puedan desarrollar”.

Por tanto, indica, se puede afirmar que se evitan patologías con este tipo de nutrición, que muy pocos conocen.

No obstante, es esencial que siempre esté pautado por un profesional. “Cada paciente es diferente, y por eso se personalizan los tratamientos y nosotros en consulta estamos siempre disponibles para que puedan comentarnos cualquier problema que pueda surgirles y darles la solución más conveniente”.