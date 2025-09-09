Seis preguntas para entender qué es la melatonina, la hormona que está de moda para dormir mejor

Según estima la Sociedad Española de Neurología (SEN), entre un 20 y un 48% de los españoles tiene dificultad para iniciar o mantener el sueño. Y de ellos, un 10% de los casos se debe a algún trastorno de sueño crónico y grave. Por eso, muchas personas preguntar a su médico o farmacéutico por la melatonina, que se ha convertido en el fármaco de moda.

El insomnio se sitúa como el trastorno del sueño más frecuente, que afecta a entre el 25-35% de la población. Pero el dato más preocupante es que unos cuatro millones de adultos en nuestro país sufren insomnio crónico.

Unas cifras que incluso podrían ser mayores por el alto número de pacientes que no están diagnosticados.

El insomnio es uno de los trastornos de sueño más frecuentes en nuestro país / Pixabay

Las condiciones ambientales, tales como la temperatura de la habitación, el ruido o la luz, juegan un papel fundamental a la hora de tener una buena o mala calidad de sueño.

Y es que, en la mayoría de los casos de insomnio, el estrés, los malos hábitos e incluso el jet lag son los principales desencadenantes de la ausencia de descanso.

Los tratamientos habituales para el insomnio, como resalta la Sociedad Española del Sueño (SES), son, por este orden:

Medidas de higiene del sueño . Consiste en una serie de hábitos saludables de conducta que ayudan a mejorar el sueño, favoreciendo su inicio y mantenimiento.

. Consiste en una serie de hábitos saludables de conducta que ayudan a mejorar el sueño, favoreciendo su inicio y mantenimiento. Intervenciones psicológicas , que pueden estar orientadas al manejo y modificación de pensamientos o conductas que mantienen o propician el insomnio.

, que pueden estar orientadas al manejo y modificación de pensamientos o conductas que mantienen o propician el insomnio. Medicación. Los hipnóticos son los fármacos que se utilizan para el tratamiento del insomnio y es el último recurso si no se responde ni a las medidas de higiene del sueño ni a las intervenciones psicológicas. El médico de familia es el profesional sanitario indicado para prescribir al paciente el fármaco más conveniente, el tiempo necesario y advertir de los posibles efectos secundarios

Para combatir el insomnio, existe un remedio muy eficaz: la melatonina, que se conoce como la hormona del sueño, aunque realmente es la hormona de la oscuridad, ya que induce el sueño cuando se detecta oscuridad ambiental.

¿Qué es y para quién está indicado?

La melatonina es una hormona segregada por una glándula endocrina que es fundamental para la regulación del sueño. Se trata del compuesto fundamental de las pastillas que se encuentran en el mercado para combatir la dificultad para dormir. Pero sus beneficios van más allá, ya que tiene propiedades antioxidantes y fortalece el sistema inmunológico.

La doctora Ainhoa Álvarez, coordinadora del grupo de trabajo de Insomnio de la SES, explica a este portal que esta hormona se puede utilizar tanto en la población infantil como en la adulta.

Melatonina: cuál es el secreto de su éxito, como actúa y por qué la llaman ‘hormona vampírica’ / Freepik

Con la edad, “la producción de melatonina es menor y se ha visto que tiene menos efectos secundarios que otro tipo de fármacos que se utilizan para conciliar el sueño”.

Sin embargo, en el caso de los niños, se puede utilizar en aquellos con problemas de neurodesarrollo, ya que tienen una menor producción de melatonina, por lo que es un tratamiento idóneo para este tipo de pacientes, siempre que esté indicado por un profesional sanitario.

La melatonina tiene dos usos, “como crono regulador, para que cada 24 horas nos entre el sueño, generalmente, durante la fase oscura del día, y otro como hipnótico, de liberación inmediata, para inducir al sueño”.

¿Para qué pacientes está desaconsejada la melatonina?

Los pacientes con otro tipo de trastornos del sueño como, por ejemplo, insomnio comórbido con depresión o trastorno bipolar, “no es el fármaco ideal, ya que no va a tener la eficacia esperada”.

La melatonina es una hormona que se produce entre las ocho y las nueve de la noche, por lo que no se debe tomar si la persona se ha despertado a mitad de la noche. Además, está contraindicada en aquellas personas con hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

La pregunta del millón: ¿realmente funciona?

Es importante aclarar que la melatonina no es una pastilla para dormir, sino para conciliar el sueño. Pero, tal y como resalta la doctora, sí funciona para regular el sueño. “La melatonina es un buen crono regulador y en ocasiones funciona como hipnótico, pero no es una pastilla mágica para dormir ocho horas del tirón”.

La melatonina cumple una función fundamental para reducir el tiempo necesario para conciliar el sueño, y su efecto beneficioso se obtiene tornando 1 mg.

Los jóvenes y las mujeres fueron los que más sufrieron insomnio.

Esta hormona se produce por la noche por la glándula pineal, que se ubica en el centro del cerebro cuando los niveles de serotonina están sumamente concentrados. Pero, atención, su producción solo está estimulada por la oscuridad.

Su secreción aumenta al anochecer y alcanza su pico máximo entre las dos y las cuatro de la madrugada. Durante la segunda mitad de la noche, se reduce gradualmente a medida que se acerca el amanecer, entre las siete y las ocho de la mañana.

¿Durante cuánto tiempo se puede tomar melatonina?

La melatonina se encuentra disponible en dos formatos:

Complemento alimenticio

Fármaco

La melatonina es segura para la salud, pero se recomienda que, en el caso de complemento alimenticio en niños, no se prolongue “más allá de las cuatro semanas, a no ser que sea bajo estricto control médico”.

En el caso de niños con problemas de neurodesarrollo, “se ha comprobado que no hay ningún tipo de problema si se toma durante dos años seguidos”.

Respecto a los adultos, tanto en complemento alimenticio como en fármaco, hay estudios que han evidenciado que no tiene ningún tipo de efecto secundario si se alarga durante todo un año, pero “es verdad que en la ficha técnica siempre se indica que no está recomendado un uso superior a los tres meses”.

Una farmacéutica con mascarilla despacha en una farmacia. / EP

¿Necesita receta médica?

La melatonina de uso médico sí necesita de prescripción médica, así como un control del facultativo, en cuanto al tiempo que se debe tomar y si se opta por una de liberación prolongada o inmediata. “Pero, muchas veces se vende sin receta médica porque no está financiada por la Seguridad Social, y es una de las quejas principales del sector”.

No obstante, hay otras opciones de venta libre, que son los complementos dietéticos. Aunque la doctora Álvarez recomienda “que siempre esté aconsejada por un profesional sanitario y que haya un control médico”.

¿La melatonina genera dependencia?

Según la evidencia actual, y como recalca la coordinadora del grupo de trabajo de Insomnio de la Sociedad Española del Sueño, la melatonina no genera dependencia.