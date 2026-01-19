Blue Monday 2026: ¿es hoy realmente el día más triste del año? Origen y cómo superarlo

Este lunes, 19 de enero, es el Blue Monday. El tercer lunes del mes de enero es considerado como el más triste del año.

Para remontarse al origen de esta “deprimente” efeméride debemos remontarnos al año 2005, cuando Cliff Arnall, profesor de la Universidad de Cardiff (Reino Unido) empleó una fórmula matemática para determinar cuándo es el día más pesimista del año.

Pero, ¿estamos realmente en el día más triste del año? ¿O es simplemente una estrategia de márquetin para animarnos a comprar, ya que se dice que mejora el estado de ánimo?

¿Cómo surgió el Blue Monday?

Todo empezó con una campaña publicitaria de la agencia de viajes Sky Travel.

El Blue Monday nació en 2005 como parte de una estrategia publicitaria / Freepik

El psicólogo Cliff Arnall aseguraba dentro de esa promoción haber encontrado el peor día del año tras el uso de una compleja fórmula en la que se había utilizado:

El tiempo restante hasta las vacaciones de verano

El estrés después de la Navidad

La vuelta a la rutina

O no haber cumplido, por el momento, alguno de los nuevos propósitos del año

Y aunque su creador no tardó en renegar de su propia fórmula y del término que había creado junto a la agencia de viajes, el Blue Monday ya había calado en el inconsciente colectivo y se utilizaba como un reclamo más para incentivar las compras online e incluso para reservar viajes para el próximo verano.

No podemos predisponer a las personas a pensar que este va a ser el lunes más triste del año Rubén Chacón-Cabanillas — Enfermero especialista en Salud Mental

Se trata de un fenómeno marcado en el calendario que, como es obvio, no tiene una base científica, como explica a 'Guías de Salud’ Rubén Chacón-Cabanillas (@cuidando_conaccion), enfermero especialista en Salud Mental y miembro de la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental (AEESME).

“Parece que todo apunta a fines comerciales para favorecer ciertos negocios”.

El Blue Monday es considerado como el día más triste del año / Freepik

¿Estamos realmente en el día más triste del año?

“No podemos predisponer a las personas a pensar que este va a ser el lunes más triste del año”, resalta el enfermero a este medio.

Y es que, cada persona (con sus circunstancias personales) pueden hacer que su día vaya a ser “mejor o peor” y no se puede “sobre generalizar” porque la tristeza está influenciada por unos factores determinantes que son diferentes en cada uno de nosotros.

Ante noticias como la del Blue Monday, Chacón-Cabanillas cree que las personas con mayor vulnerabilidad a problemas de salud mental “pueden rememorar ciertas sensaciones de tristeza o malestar”.

Y especialmente cuando nos encontramos de lleno en la llamada cuesta de enero: hemos pasado de estar en reuniones familiares por Navidad a retomar las rutinas laborales y escolares.

Seguir una dieta equilibrada o hacer ejercicio físico pueden ayudar al bienestar emocional / Freepik

“También venimos de un aumento de gasto económico, por lo que muchas personas tienen mayores dificultades para afrontar el día a día, lo que también puede influir en el bienestar emocional”.

Consejos para sobrellevar el día más triste del año