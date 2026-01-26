Secciones

Cómo se hace la maniobra de Heimlich, que puede salvar la vida en caso de atragantamiento

Es esencial actuar rápido y de forma correcta, que puede salvar una vida. Lo primero y más urgente en caso de atragantamiento: llamar al 112. Una vez que han sido alertados los sanitarios se debe intervenir mientras se espera a la ambulancia. En cambio, si el paciente no puede toser, se debe realizar la maniobra de Heimlich. Se coge a la persona por las axilas, situamos un puño por encima del ombligo y ponemos la otra mano encima, haciendo presión para dentro y hacia arriba hasta que salga el objeto que obstruye las vías respiratorias. Euna maniobra que “no es nada complicada, hay que perder el miedo a hacer cualquier maniobra, lo mejor es actuar antes de que lleguen los sanitarios. Más información

