¿Qué síntomas indican que la gripe podría haberse complicado en neumonía?

La neumonía, una complicación potencialmente grave de la gripe y otras infecciones respiratorias, sigue siendo una de las principales causas de hospitalización en adultos.

Y es que, detectarla a tiempo puede marcar la diferencia entre un tratamiento domiciliario exitoso y la necesidad de atención hospitalaria. El doctor José Alejandro Medina García, coordinador del Servicio de Urgencias y de Medicina Interna del Hospital Vithas Tenerife y especialista en Medicina Interna, nos explica cómo identificar los síntomas de alarma, diferenciar una neumonía de una gripe fuerte y conocer los factores de riesgo que aumentan la vulnerabilidad de ciertos pacientes.

Síntomas de la neumonía y diferencias de un resfriado o gripe fuerte

Los síntomas clásicos de la neumonía suelen ser la falta de aire, el dolor torácico, la fiebre alta y la expectoración purulenta. Estos síntomas son los típicos y clásicos, aunque hay formas atípicas de neumonía.

La sintomatología que indica que nuestra patología ha escalado y podemos estar ante una neumonía y no un resfriado o gripe fuerte es: aumento de la fiebre o su reaparición, dolor torácico, disminución del apetito, respiración sibilante y cambio de las características del esputo, que se vuelve habitualmente purulento o herrumbroso. La gripe por su parte suele presentar como síntomas diferenciados el dolor muscular, de cabeza y la tos seca.

Factores de riesgo

Entre los factores de riesgo de la neumonía se encuentra el padecimiento de enfermedades que debiliten el sistema inmunológico, como la diabetes, el asma, la bronquitis crónica, la hipertensión, insuficiencia cardíaca o renal crónica, o el EPOC constituyen factores de riesgo que pueden agravar de forma importante la enfermedad. El alcoholismo y el tabaquismo, la malnutrición o la demencia también aumentan el riesgo, así como la edad.

Archivo - Vacuna contra la gripe. / JCCM - Archivo

Cómo se realiza el diagnóstico

Las pruebas habituales para diagnosticar una neumonía son la anamnesis (entrevista médica) y la exploración física que son las que mayor rendimiento tienen a la hora de diagnosticar a cualquier paciente. Dentro de las pruebas complementarias lo habitual es hacer una radiografía de tórax, una analítica simple, con parámetros inflamatorios y también en el caso los pacientes que vienen con saturaciones bajas, una gasometría arterial. De manera adyacente, a veces se realizan estudios microbiológicos como cultivo de esputo o hemocultivo cuando hay fiebre, o serologías urinarias de los antígenos de legionela y neumococos.

Tratamiento de la neumonía

El tratamiento habitual es con antibióticos la mayor parte pertenecientes a las familias de las penicilinas, las cefalosporinas o los macrólidos en el caso de los pacientes inmunocompetentes.

Existen diversas escalas de ayuda a la decisión clínica de ingreso de un paciente. Pero estas escalas funcionan mejor para un razonamiento en clave negativo. Por ejemplo, la escala PSI (pneumonia severity index) ayuda a decidir entre pacientes ambulatorios, de observación 24h, ingreso hospitalario o en UCI. El factor que más pesa es la edad. Los pacientes incapaces de cumplir el régimen antibiótico deben ingresar aunque no estén graves (por ejemplo, pacientes con enfermedades psiquiátricas no controladas).

Cuándo acudir inmediatamente a urgencias

Las principales señales de alarma son la alteración drástica de las constantes vitales, fiebre muy alta, elevación de la frecuencia cardíaca o disminución, caída de la tensión arterial y la saturación de oxígeno en personas sanas, si hay dificultad respiratoria. Ya hay que preocuparse un poco si está por debajo del 95%. En personas con problemas respiratorios dependería de su saturación habitual.

Sin embargo, el 75% de las neumonías adquiridas se tratan en el domicilio. Entre las medidas a adoptar se encuentra el descanso, hidratación, una buena ventilación de la casa y la habitación y el cumplimiento estricto del tratamiento prescrito.

Uno de los criterios de ingreso clásico con independencia a la gravedad de la neumonía es no ser capaz de realizar de manera autónoma al tratamiento o tener apoyo para realizarlo. Las personas con situaciones de vulnerabilidad social deben tener esto muy presente.