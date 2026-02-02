¿Te sientes más triste estos días? Así afecta la lluvia a nuestro estado de ánimo

Febrero ha comenzado con lluvia... y así seguirá durante los próximos días "con precipitaciones abundantes en buena parte del país, especialmente en el oeste y sur de la Península", explica la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Las temperaturas, en cambio, serán "suaves para la época del año".

Según Rubén Chacón-Cabanillas (@cuidando_conaccion), enfermero especialista en Salud Mental, "no estamos acostumbrados a ver tantos días grises consecutivos, lo que indudablemente puede afectar en el ánimo de algunas personas".

Archivo - Cielos nubosos en un día de lluvia en Mérida. Imagen de archivo / EUROPA PRESS - Archivo

Lluvias intensas y bienestar emocional: ¿hay relación?

Los episodios prolongados de lluvias no tienen las mismas consecuencias para todos. Mientras que para algunos "pueden transmitir más tranquilidad, deseo de estar en casa y sensación de confort, para otros puede producir desmotivación, falta de ganas de hacer cosas y cierta melancolía o malestar".

Así, Chacón-Cabanillas recomienda:

mantener las actividades de autocuidado, con horarios regulares

higiene del sueño para evitar episodios de insomnio

buscar alternativas de ocio en espacios interiores que nos permitan seguir disfrutando de actividades lúdicas

seguir haciendo deporte, aunque adaptado a la situación climática. Correr no es siempre una buena opción cuando está lloviendo porque aumenta el riesgo de caídas. En estos casos, "podemos caminar con un paraguas, siempre con calzado adecuado, o aprovechar para ir estos días a centros deportivos".

aprovechar los días en casa para leer, escuchar música, cocinar...

Archivo - Personas con paraguas por las calles de Málaga con lluvia en una imagen de archivo / Álex Zea - Europa Press - Archivo

Los días de lluvia se duerme mejor

Es normal sentirse más cansados y somnolientos en días lluviosos, aunque es habitual que sea durante estas jornadas cuando mejor se descasa. Por eso, no hay que olvidar seguir a rajatabla las medidas de higiene del sueño. Las medidas son:

Adoptar un horario fijo tanto para acostarse como para levantarse, incluyendo los fines de semana y periodos vacacionales.

tanto para acostarse como para levantarse, incluyendo los fines de semana y periodos vacacionales. Permanecer menos tiempo en la cama para evitar sueños ligeros y fragmentados, e irse a la misma cuando se tenga sueño.

y fragmentados, e irse a la misma cuando se tenga sueño. Las siestas , en caso de que se realicen, tras la comida del mediodía no deben superar los 30 minutos.

, en caso de que se realicen, tras la comida del mediodía no deben superar los 30 minutos. Evitar estimulantes como la cafeína o teína , así como el alcohol y el tabaco, al menos varias horas antes de dormir.

o , así como el alcohol y el tabaco, al menos varias horas antes de dormir. Realizar ejercicio físico regularmente durante al menos una hora diaria, evitando las tres horas previas al sueño. Lo ideal sería salir a caminar o a correr con luz solar, o practicar algún deporte que nos motive.

regularmente durante al menos una hora diaria, evitando las tres horas previas al sueño. Lo ideal sería salir a caminar o a correr con luz solar, o practicar algún deporte que nos motive. Mantener el dormitorio con una temperatura e iluminación que nos resulten agradables, así como un adecuado colchón y almohada , y ropa de cama que nos sea cómoda.

, y ropa de cama que nos sea cómoda. Regular la alimentación, manteniendo unas pautas saludables y evitando azúcares y líquidos en exceso antes de acostarse.

antes de acostarse. Siempre que se pueda, ver la televisión, leer, escuchar la radio o un pódcast, comer o trabajar, en un entorno diferente al que se encuentra la cama. Así como disminuir la actividad con dispositivos móviles , tablets, ordenadores..., en las dos horas anteriores al sueño nocturno. Es preferible leer un libro o hacer alguna actividad relajante.

, tablets, ordenadores..., en las dos horas anteriores al sueño nocturno. Es preferible leer un libro o hacer alguna actividad relajante. Práctica alguna técnica de relajación o de respiración que te sea útil antes de dormir.

o de respiración que te sea útil antes de dormir. Si no puede dormir, se puede levantar de la cama y hacer algo relajante, no estimulante, volviendo a la misma cuando se tenga sueño.

Al despertarse es conveniente exponerse paulatinamente a luz intensa, preferiblemente natural.

Noticias relacionadas

Por supuesto, todo esto tiene que ser adaptado a cada persona y sus circunstancias, y en caso de dificultad y tener disposición para mejorar el sueño, o un problema de sueño ya instaurado, acudir a la enfermera de tu centro de salud.