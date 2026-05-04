INFECCIOSAS
Qué es y cómo se contagia el hantavirus, la enfermedad que ha matado a tres personas en un crucero que se dirige a Canarias
De las seis personas afectadas por hantavirus en el crucero, tres han fallecido y uno se encuentra actualmente en cuidados intensivos en Sudáfrica
Preocupación en la Organización Mundial de la Salud (OMS) por un posible brote de hantavirus en un crucero que partió de Argentina y se dirige hacia Canarias. Hasta el momento, según las informaciones oficiales, han fallecido tres personas a bordo. “La OMS está al tanto de y apoyando un evento de salud pública que involucra a un buque de crucero que navega en el Océano Atlántico.
Hasta la fecha, se ha confirmado en laboratorio un caso de infección por hantavirus, y hay cinco casos adicionales sospechosos. De los seis individuos afectados, tres han fallecido y uno se encuentra actualmente en cuidados intensivos en Sudáfrica”, publicó el organismo en su cuenta de la red social X.
Hantavirus: una enfermedad muy poco frecuente
El síndrome pulmonar por hantavirus , es una enfermedad infrecuente pero grave, causada por un virus que las personas adquieren por contacto con orina, excrementos y saliva de roedores infectados, fundamentalmente al respirar aire contaminado con el virus.
Esta enfermedad se produce esporádicamente en personas que viven en áreas rurales y boscosas de Estados Unidos y otras partes del mundo . La infección por Hantavirus no se transmite de persona a persona, explican desde el Ministerio de Sanidad.
Síntomas
Los síntomas comienzan entre una y seis semanas tras haber entrado en contacto con este virus.
Se presenta con síntomas generales como:
- fiebre
- malestar general
- y dolores musculares
La mitad de los pacientes pueden experimentar:
- dolor abdominal
- cefalea
- nauseas
- y vómitos
A los pocos días, la infección progresa, apareciendo tos y dificultad respiratoria.
Consejos para evitar el contagio
Desde el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) recomiendan:
- Evitar tocar a los roedores vivos o muertos y sus madrigueras o nidos,
- Guardar los alimentos en contenedores sellados y mantenerlos fuera del alcance de los roedores,
- Evitar el almacenamiento de equipajes y otros materiales en el suelo,
- Avisar inmediatamente al servicio de mantenimiento del parque si se detectan signos de presencia de roedores, incluyendo restos de orina o heces,
- No acampar o pernoctar en zonas cercanas a nidos o madrigueras o en aquellas áreas cercanas al hábitat natural de los roedores,
- No dormir directamente sobre el suelo. Usar aislantes o tiendas de campaña,
- Eliminar todos los residuos y depositarlos en contenedores a prueba de roedores.
- Un pueblo de Castellón abre su panadería 20 años después
- Susto en los festejos taurinos de Sant Pere de Verona en Alcalà de Xivert
- Un histórico negocio de Castellón cumple 100 años… y los que le quedan
- Un fondo español invertirá 2,1 millones de euros en crear el segundo parque comercial de Vila-real
- Más de 1.000 moteros conquistan el Grau de Castelló en una de las citas más esperadas del año
- Huye de la policía en Castelló en un patinete trucado para alcanzar más de 100 kilómetros por hora
- Un día con Ripollés: De niño del hambre a artista en libertad
- Un conductor borracho causa daños de consideración en la rotonda de los cubos de la UJI