Boticaria García rompe mitos sobre la menopausia: "No puedes normalizar vivir sin energía a los 45"

Durante décadas, la menopausia se resumió en pocas palabras: sofocos, cambios hormonales y "cosas de la edad". Muchas mujeres crecieron escuchando que el cansancio, el dolor o la falta de energía iban de la mano con el paso del tiempo.

Ahora, el libro Mujeres de Hierro (Planeta, 2026), escrito por la doctora en Farmacia y nutricionista Marián García -conocida como Boticaria García (@boticariagarcia)- y el doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Javier Butragueño, busca precisamente romper con esa "resignación" silenciosa.

"No puedes normalizar no tener energía y sentirte arrastra por la vida cuando tienes 45 años", defiende la doctora García a este periódico. "Vas a vivir así 40 o 50 años más. No puedes normalizar con vivir con dolor en las relaciones, no dormir o sentir que no reconoces tu cuerpo".

Y con el objetivo de saber qué le pasa al cuerpo de la mujer a partir de los 40, este nuevo libro, planteado como un abecedario de supervivencia metabólica, da respuesta a muchas preguntas planteadas por mujeres acerca de la perimenopausia y la menopausia. "Para mí lo más difícil era traspasar conceptos complejos a ideas sencillas y además con soluciones prácticas", confiesa la divulgadora con más de 900 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Una guía imprescindible que mezcla divulgación científica, hábitos cotidianos y testimonios reales para abordar una etapa que, según los autores, sigue rodeada de desinformación y tabúes. Precisamente, una de las ideas que más repiten es que muchas mujeres han aprendido a soportar síntomas sin comprender realmente qué les ocurre. "Hay que desaprender mucho sobre lo que nos han dicho en la menopausia. De hecho, cada una de las letras, desde la A de abdomen a la Z de sueño, es desmontar un bulo".

La doctora Marián García y el doctor Javier Butragueño presentan 'Mujeres de Hierro': "la guía imprescindible para saber qué le pasa al cuerpo de la mujer a partir de los 40 años" / Javier Ocaña

El gran síntoma silencioso: el agotamiento

Uno de los aspectos que más ha sorprendido a los autores procedentes del estudio que desarrollan junto a la Universidad Politécnica de Madrid, en el que ya han participado más de 14.000 mujeres es que "casi el 85% están cansadas. No tienen energía", señala la doctora. Ese agotamiento constante aparece una y otra vez en los testimonios recopilados. También el insomnio, la niebla mental o la sensación de vivir permanentemente aceleradas. El sueño es fundamental”, insiste la doctora. “Durante el sueño profundo el cerebro hace una especie de limpieza. Ese ‘manguerazo glinfático’ elimina residuos que luego están detrás de la niebla mental”.

Muchas mujeres no toman decisiones personales porque no tienen energía" Marián García — Doctora en Farmacia y graduada en Nutrición Humana y Dietética y en Óptica y Optometría

Los autores consideran que gran parte del problema nace de haber reducido la menopausia únicamente a una cuestión hormonal o estética, dejando de lado su impacto físico y emocional. “Muchas mujeres no toman decisiones personales porque no tienen energía y viven en el absoluto foso del cortisol”, explica la doctora García. Frente a ello, ambos autores defienden el entrenamiento de fuerza como una herramienta de salud. “La habían fragilizado”, lamenta el doctor Butragueño. “Se les decía: ‘No puedes, es normal, es la menopausia’. Y no. Entrena. Ya verás cómo muchas cosas cambian. Basta con hacerlo un par de veces por semana, es dedicar una media hora”.

La "mujer en construcción", el objetivo de todas

Unos hábitos que ayudan a llegar a lo que ambos autores definen como "la mujer en construcción". La idea de que la salud femenina no empieza a cuidarse cuando llega la menopausia, sino mucho antes.

La menopausia ha sido un tabú en la generación de nuestras madres y abuelas" Marián García — Doctora en Farmacia y graduada en Nutrición Humana y Dietética y en Óptica y Optometría

"No llegas a la menopausia de repente", explica el Doctor Butragueño. "La mujer se construye durante toda la vida. Lo que haces a los 20, a los 30 o a los 40 influye muchísimo después". Por eso, el libro insiste en hábitos sostenidos en el tiempo como el descanso, la alimentación o el ejercicio de fuerza.

Seguir rompiendo tabúes de la menopausia

Aunque consideran que la conversación social ha avanzado, ambos autores creen que todavía quedan muchos silencios alrededor de la menopausia. "Ha sido un tabú en la generación de nuestras madres y abuelas", señala la doctora García. Por eso, Mujeres de Hierro también pone el foco en cuestiones como la osteoporosis, la sexualidad o el suelo pélvico.

Lejos de buscar referentes inalcanzables, los autores reivindican figuras cotidianas. "Las verdaderas influencers son tus amigas, tu prima o esa compañera que empezó a entrenar antes que tú”, reflexiona la divulgadora. Y ahí está la idea central del libro: convertir la menopausia en una etapa entendida, acompañada y hablada en voz alta. "Mujeres de hierro son todas", resumen ambos. "Todas las que han decidido cuidarse y entender lo que les pasa".