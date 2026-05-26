En el epicentro del brote de ébola en Congo: "También hay otras enfermedades con potencial epidémico"

La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva a 900 el número de casos -y 200 las muertes sospechosas- de ébola en la República Democrática del Congo (RDC). El director general de la agencia, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señala que hay dificultades series para atender el brote en la provincia de Ituri, considerado el epicentro de la epidemia, ya que en este lugar una de cada cuatro personas necesita asistencia humanitaria y una de cada cinco es desplazada interna.

"La violencia está obligando a la gente a huir, incluidos trabajadores sanitarios y humanitarios, lo que está dificultando gravemente los esfuerzos para ampliar el rastreo de contactos del ébola e identificar las infecciones con la suficiente antelación como para proporcionar apoyo", ha explicado en un comunicado.

Además, la situación es especialmente tensa en Burnia, la capital de la provincia de Ituri. Con 693.000 habitantes, entre la población hay quienes "no creen del todo" este brote, sobre todo entre los sectores de la población con menos educación. Y es que, se trata de una ciudad muy apegada a "las tradiciones y la religión, y creen que todo es una invención", ha lamentado el coordinador adjunto de la sociedad civil, Jean Mari Ezadri.

Y es precisamente en este punto geográfico donde Médicos Sin Fronteras reforzará la presencia de trabajadores internacionales -entorno a medio centenar- que se sumarán a los casi 480 profesionales contratados localmente.

La oenegé está enviando material sanitario y equipos esenciales desde Kinshasa y desde su centro logístico en Kampala, Uganda. Entre los suministros ya distribuidos están 3.000 equipos de protección individual (EPI) llegados a Bunia el pasado 19 de mayo, y otros 60.000 procedentes de Europa que lo harán a finales de esta semana.

Sanitarios con equipos de protección individual en Congo / MSF

Centros de Tratamiento de Ébola

La respuesta de emergencia incluye además la puesta en marcha y rehabilitación de varios Centros de Tratamiento de Ébola (CTE). En Mongbwalu, una de las localidades donde se detectaron los primeros casos sospechosos, MSF abrirá un nuevo centro junto al Ministerio de Salud congoleño. Paralelamente, en Goma, capital de Kivu Norte, la organización trabaja en la recuperación del CTE de Munigi, que tendrá capacidad para 80 pacientes entre casos sospechosos y confirmados.

En Kivu Norte también se está habilitando una sala de aislamiento en el hospital de Kyeshero, donde MSF ya desarrolla proyectos de pediatría, nutrición y atención sanitaria especializada. Los equipos sobre el terreno están formando además al personal sanitario en protocolos de aislamiento y tratamiento del virus.

“La prioridad es definir correctamente el circuito de pacientes y reactivar instalaciones utilizadas durante el último brote”, explica Max-Yvon Bangui, coordinador médico adjunto de MSF en Kivu Norte.

La organización trabaja también en reforzar toda la infraestructura logística y de saneamiento necesaria para frenar la propagación del virus. “Estamos implantando medidas de aislamiento, circuitos de agua limpia y agua clorada, gestión de residuos y sistemas de desinfección”, señala Christian Amane Migambi, coordinador adjunto de logística de MSF en el CTE de Munigi.