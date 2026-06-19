El tumor que crece sin avisar: por qué el cáncer de riñón suele detectarse demasiado tarde

Por incidencia estimada, el cáncer renal se sitúa como el octavo tumor más frecuente en nuestro país. Sin embargo, el cáncer de riñón tiene una característica que preocupa a los especialistas: durante mucho tiempo puede crecer sin producir síntomas evidentes. De ahí, nos explica el doctor Enrique Grande, miembro asociado de la Fundación ECO, que una "proporción importante de tumores renales se diagnostica de forma incidental durante ecografías o TAC realizados por otros motivos".

Y lo más peligroso es que "la enfermedad puede evolucionar silenciosamente durante bastante tiempo", recalca el doctor Grande, director del Programa One Oncology Madrid-Quironsalud. Según las estimaciones de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), cada año se diagnostican en España más de 9.000 nuevos casos de cáncer renal, "lo que refleja la relevancia creciente de esta enfermedad dentro de la oncología".

Los síntomas que pueden pasar desapercibido

Los síntomas clásicos son sangre en la orina, dolor en la zona lumbar y la presencia de una masa abdominal, pero la realidad es que hoy vemos esa tríada con poca frecuencia. Lo más habitual es que la sintomatología sea inespecífica como cansancio persistente, pérdida de peso involuntaria, anemia, febrícula o molestias lumbares que pueden confundirse con problemas musculares o degenerativos muy frecuentes en la población general. Precisamente por ello es tan importante que si cualquiera de estos síntomas aparece y no cede con el tiempo se consulta rápidamente a su médico habitual.

Y es que, la ausencia de síntomas "influye de manera decisiva", matiza. Cuando una enfermedad no produce señales de alarma claras, "es lógico que el paciente no consulte o que inicialmente se atribuyan los síntomas a otras causas más frecuentes".

Por eso el cáncer renal "nos recuerda la importancia de una medicina preventiva y de una adecuada valoración clínica cuando aparecen síntomas persistentes o cambios inexplicables en el estado general. Por suerte, la utilización cada vez más frecuente de pruebas de imagen está permitiendo diagnosticar tumores más pequeños y potencialmente curables".

Archivo - La SEOM destaca la consolidación del "beneficio de la inmunoterapia adyuvante en cáncer renal" / Archivo

Qué pacientes deberían considerarse de mayor riesgo?

El oncólogo destaca que existen varios grupos de riesgo bien definidos. El tabaquismo sigue siendo uno de los principales factores de riesgo modificables. "También sabemos que la obesidad, la hipertensión arterial y la enfermedad renal crónica aumentan la probabilidad de desarrollar cáncer renal", subraya. Además, existen síndromes hereditarios poco frecuentes que pueden predisponer a la aparición de estos tumores, por lo que los antecedentes familiares también son importantes. Desde el punto de vista de salud pública, "promover hábitos de vida saludables probablemente tenga un impacto muy relevante en la prevención de esta enfermedad".

La buena noticia, no obstante, es que el pronóstico del cáncer de riñón ha cambiado en las últimas décadas. "Hace apenas quince años disponíamos de pocas opciones terapéuticas para los pacientes con enfermedad avanzada. Hoy contamos con inmunoterapia, terapias dirigidas y combinaciones de tratamientos que han cambiado radicalmente nuestras expectativas".

Actualmente hay pacientes con enfermedad metastásica que mantienen una excelente calidad de vida durante años, algo que era excepcional en el pasado. La investigación clínica ha sido determinante en esta transformación y España ha tenido un papel muy relevante participando en muchos de los estudios que han definido los estándares actuales de tratamiento.

Ya no hablamos de un único cáncer renal, sino de múltiples enfermedades con características biológicas diferentes Dr. Enrique Grande — Miembro de la Fundación ECO

Y con el avance de la ciencia, la personalización de los tratamientos ha dado un paso más y "ya no hablamos de un único cáncer renal, sino de múltiples enfermedades con características biológicas diferentes". La personalización implica seleccionar el tratamiento más adecuado para cada paciente teniendo en cuenta factores de la histología como el tipo de célula al verlo al microscopio que predomina en el tumor, factores clínicos, biológicos, radiológicos e incluso las preferencias personales del propio paciente.

Además, cada vez "disponemos de más herramientas para adaptar las decisiones terapéuticas y evitar tanto el infratratamiento como la sobreexposición a toxicidades innecesarias. La medicina personalizada no es el futuro, sino que ya es una realidad que estamos aplicando cada día en nuestras consultas".

Investigación para prolongar la superviviencia Actualmente, la investigación del cáncer de riñón se centra en mejorar las combinaciones de inmunoterapia y terapias dirigidas para aumentar la eficacia y prolongar la supervivencia. También se está avanzando en estrategias perioperatorias, es decir, tratamientos administrados antes o después de la cirugía para reducir el riesgo de recaída. Y probablemente uno de los campos más "prometedores" sea la integración de herramientas de biología molecular, inteligencia artificial y medicina de precisión para individualizar aún más las decisiones terapéuticas.

El cáncer de riñón se ha convertido en una enfermedad crónica

El doctor Grande hace hincapié en uno de los cambios más importantes que se ha visto en los últimos años. "Aunque seguimos trabajando para aumentar las posibilidades de curación, hoy existen pacientes con cáncer renal avanzado que pueden convivir con su enfermedad durante largos periodos de tiempo gracias a los tratamientos actuales".

Pero, no todos los pacientes evolucionan igual, pero "cada vez hablamos más de controlar la enfermedad durante años manteniendo una buena calidad de vida". Eso obliga también a replantear n"uestra forma de entender la oncología: no solo debemos centrarnos en la supervivencia, sino también en aspectos como bienestar, funcionalidad, salud emocional y participación activa del paciente en la toma de decisiones". Y precisamente ahí es donde la oncología moderna está realizando uno de sus mayores avances que sería el poner al paciente en el centro de todo el proceso asistencial.