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GUÍA PRÁCTICA

Qué hacer durante un terremoto: protegerse bajo una mesa y no salir al exterior hasta que termine el temblor

El Instituto Geográfico Nacional ofrece consejos prácticos para la preparación de kits de emergencia y la adopción de medidas de seguridad

Equipos de rescate buscan a víctimas del terremoto de 7,4 registrado en el oeste de Colombia

Equipos de rescate buscan a víctimas del terremoto de 7,4 registrado en el oeste de Colombia / JUAN ARREDONDO / New York Times / Europa Press / C

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Rafa Sardiña

Madrid

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes Colombia ha dejado un escenario de emergencia con cientos de víctimas y miles de heridos, además de escenas de pánico en calles, viviendas y centros comerciales. Mientras continúan las labores de rescate, el país afronta ahora la reconstrucción y una pregunta clave: cómo reaccionar correctamente ante un seísmo de esta magnitud.

Qué hacer antes, durante y después de un terremoto, según el Instituto Geográfico Nacional

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) establece una serie de recomendaciones básicas para reducir riesgos y saber cómo actuar antes, durante y después de un terremoto, con el objetivo de minimizar daños personales y materiales.

Qué hacer antes de un terremoto

Los expertos recomiendan tener preparado un kit de emergencia con un botiquín de primeros auxilios:

  • linternas de dinamo (sin pilas ni batería)
  • agua embotellada
  • alimentos no perecederos
  • un silbato
  • una radio con pilas
  • y un extintor

También es fundamental planificar con antelación: realizar simulacros en familia, conocer las zonas seguras y salidas de emergencia en casa, el colegio o el trabajo, y saber cómo cortar el suministro de agua, gas y electricidad. Además, es importante tener a mano los teléfonos de emergencia de ambulancias, policía y bomberos.

En cuanto a la prevención, se aconseja asegurar objetos que puedan caer o causar daños, como cuadros, espejos, lámparas o estanterías, y evitar colocar objetos pesados en zonas altas.

Rescatan a un gato bebé atrapado en un edificio derrumbado en Colombia

Rescatan a un gato bebé atrapado en un edificio derrumbado en Colombia / Archivo

Qué hacer durante un terremoto

Durante el seísmo, el IGN resume la actuación en tres pasos: agáchese, cúbrase y agárrese.

Es clave mantener la calma. En interiores, se debe alejar de ventanas, muebles y objetos que puedan caer. En la calle, hay que alejarse de edificios, muros y postes eléctricos. Si se está conduciendo, lo recomendable es detener el vehículo en un lugar seguro, encender las luces de emergencia y permanecer dentro.

En el caso de personas con movilidad reducida, se aconseja frenar la silla de ruedas y proteger la cabeza con los brazos. En espacios con aglomeraciones, como estadios o centros de asistencia, se debe proteger la cabeza o resguardarse bajo asientos o mesas.

Qué hacer después de un terremoto

Tras el seísmo, los especialistas del Instituto Geográfico Nacional indican cerrar las llaves de agua, luz y gas, evitar el uso de ascensores y utilizar siempre las escaleras. También se recomienda apagar cualquier fuente de fuego e iluminar con linternas en lugar de llamas.

No se debe entrar en edificios dañados y, en caso de quedar atrapado, es importante cubrirse la boca y la nariz, evitar gritar para no inhalar polvo y golpear objetos para señalar la ubicación.

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Si hay heridos, no deben moverse salvo que exista peligro inmediato. Además, se insiste en mantenerse alerta ante posibles réplicas, usar el teléfono solo en caso necesario y seguir únicamente la información de organismos oficiales.

Fuente: La Nueva España

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