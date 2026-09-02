'Efecto septiembre': los podólogos alertan del aumento de lesiones infantiles por la vuelta al colegio y el deporte

Septiembre significa volver al colegio, pero también al fútbol, baloncesto, gimnasia, atletismo, danza y al resto de actividades deportivas extraescolares. Después de varias semanas de vacaciones y, en muchos casos, de una reducción considerable de la actividad física, miles de niños y adolescentes regresan prácticamente de un día para otro a entrenamientos de elevada intensidad. El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) ha advertido de que este reinicio brusco de la actividad deportiva, unido a la falta de acondicionamiento físico previo, favorece un aumento de las lesiones agudas y por sobrecarga durante el comienzo del curso.

“Hay datos que indican que alrededor del 12% de los alumnos en edad escolar que realizan actividades extraescolares sufre algún tipo de lesión durante el curso académico. Y justo el inicio del curso es uno de los momentos en los que más casos se registra”, ha explicado Jorge Escoto, podólogo y miembro de la junta directiva del ICOPCV.

Desde el Colegio se ha recordado que niños y adolescentes presentan, además, una circunstancia que requiere especial atención: su cuerpo todavía está creciendo.

“Sus huesos, tendones y cartílagos se encuentran en pleno desarrollo y son más vulnerables cuando se someten de forma repetitiva a esfuerzos para los que todavía no han tenido un periodo suficiente de adaptación”, ha continuado Jorge Escoto.

La vuelta al deporte puede provocar lesiones en los niños / Freepik

Las dos lesiones más habituales en la vuelta al cole

Los podólogos explican que las lesiones infantiles más habituales durante el regreso a las actividades deportivas pueden dividirse en dos grandes grupos.

Por un lado, están las lesiones por sobrecarga en las que el daño aparece poco a poco y se producen como consecuencia de repetir continuamente determinados movimientos sin permitir al organismo el descanso y la recuperación necesarios.

Entre las más habituales se encuentran:

1. Enfermedad de Osgood-Schlatter. Se produce por una tracción repetitiva del tendón rotuliano sobre la tibia en crecimiento y provoca dolor y una prominencia característica debajo de la rodilla. Es frecuente en deportes como fútbol, baloncesto o gimnasia.

2. Enfermedad de Sever o apofisitis del calcáneo. Es una inflamación de la zona de crecimiento del talón especialmente frecuente en niños que practican actividades con carrera y saltos, sobre todo sobre superficies duras.

Por otro lado, están los esguinces, tirones y ampollas que son las lesiones que aparecen de repente. Aquí se incluyen también los traumatismos agudos, que se producen de manera repentina como consecuencia de caídas, giros descontrolados, frenadas o contacto físico. Destacan los esguinces de tobillo, provocados por una mala pisada o un movimiento brusco que estira o lesiona los ligamentos.

También son frecuentes las distensiones y roturas musculares, especialmente cuando se exige al músculo un esfuerzo intenso sin haber realizado previamente un calentamiento adecuado.

“A estas lesiones se suma un problema aparentemente menor, pero muy habitual durante septiembre que son las ampollas. Después de semanas utilizando sandalias, chanclas o caminando descalzos, el pie vuelve repentinamente al calzado deportivo cerrado. Si, además, las zapatillas son nuevas y se utilizan directamente durante entrenamientos intensos, aumenta el riesgo de rozaduras y ampollas”, ha enfatizado el podólogo Jorge Escoto.

Entre los 10 y los 14 años, especial precaución

Desde el ICOPCV se ha destacado que la franja comprendida entre los 10 y los 14 años concentra un importante pico de consultas por traumatismos deportivos debido a que en estas edades coinciden dos circunstancias: los estirones propios del crecimiento y un incremento considerable de la intensidad de los entrenamientos y las competiciones.

Por ello, los especialistas recuerdan a padres, entrenadores y responsables de actividades deportivas que el dolor recurrente durante el crecimiento no debe normalizarse.

Fuente: La Nueva España