L’Alcora acoge arte cerámico y legado cultural en un entorno privilegiado

L’Alcora ofrece una de las propuestas más singulares e interesantes para estos días de Semana Santa. Se trata de la exposición La excelencia vuelve a casa, una muestra que recupera piezas únicas de la histórica Real Fábrica del Conde de Aranda que, actualmente, están repartidas en museos, instituciones y colecciones privadas de ciudades como Nueva York, París, Londres, Alemania, Barcelona o València.

De esta manera, la localidad recuperará piezas de gran valor patrimonial que volverán, de forma excepcional, a su lugar de origen. La exposición forma parte de la programación prevista para conmemorar el tercer centenario de la emblemática manufactura.

Primera pieza

La primera pieza ya se puede visitar en el Museo de Cerámica. Se trata de La matanza de los inocentes, una espectacular fuente policroma de 58,6 centímetros de diámetro creada entre 1736 y 1741. La obra, perteneciente desde 2023 a la Colección Torrecid, está considerada una pieza excepcional tanto por su valor artístico como por su rareza, ya que solo se conocen 21 ejemplares monumentales en todo el mundo.

La propuesta, que se postula como un acontecimiento patrimonial sin precedentes, se articulará en nueve capítulos expositivos que se desarrollarán entre 2026 y 2028.

Con la fundación de la Real Fábrica, en 1727 por el Conde de Aranda, la capital de l’Alcalatén protagonizó el episodio de renovación de la cerámica de mayor trascendencia en la Edad Moderna, y uno de los capítulos más brillantes de la historia de la cerámica del mundo, pues en sus instalaciones se produjo la que es considerada como mejor loza europea del siglo XVIII y la primera industria del mundo de cerámica.

Naturaleza y aventura

En cuanto a su entorno natural, l’Alcora brinda, a través de Viunatura, un amplio catálogo de experiencias de ocio al aire libre para todo tipo de públicos. Circuitos multiaventura, barranquismo, espeleología, kayak, vías ferratas o escalada con algunas de las propuestas con las que descubrir la natureleza, en especial en la zona del embalse de La Foya.

Todo ello, además de las rutas señalizadas (senderismo y cicloturismo) que promueve el consistorio y colectivos como el centre excursionista alcorino y el club de montañismo y escalada Rockal, con las que disfrutar de itinerarios llenos de encanto en un entorno privilegiado.

Espeleología, ‘kayak’, senderismo o escalada son algunas de las propuestas en plena naturaleza

También cabe destacar la rehabilitación del Castell de l’Alcalatén y su entorno, las rutas urbanas y sus tres pantanos: María Cristina, el Sitjar y el de la Foia de l’Alcalatén. Finalmente, estos días de Semana Santa y Pascua también se podrá disfrutar de la tradicional feria que se encuentra ubicada en el Ágora de la localidad.

Fiestas de interés autonómico

L’Alcora cuenta con una singular Semana Santa y Pascua y es la única localidad de España que, en estas fechas, cuenta con dos celebraciones declaradas de interés turístico: la Rompida de la Hora del Viernes Santo, que desde 2018 es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, y Festa del Rotllo del primer lunes de Pascua, que este año, coincidiendo con su 270 aniversario, ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico Autonómico de la Comunitat Valenciana.

Los días de Semana Santa y Pascua se podrá disfrutar de la tradicional feria ubicada en el Ágora

Si a todo ello sumamos las procesiones, el día de La Dobla (martes de Pascua), la Pascua Taurina (del 10 al 12 de abril), el mesón gastronómico, la peregrinación por las ermitas y la romería de San Vicente con la tradicional Mocadorà (13 de abril), queda patente su riqueza costumbrista.

En definitiva, la localidad de l’Alcora se presenta como un destino excepcional para disfrutar de la Semana Santa al combinar de manera única su extraordinario patrimonio histórico y cerámico con una amplia oferta de naturaleza, ocio y tradiciones.