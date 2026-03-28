Benicàssim, un destino con muchas formas de vivir la Semana Santa

Benicàssim arranca la temporada turística con una potente oferta para Semana Santa que combina rutas guiadas, experiencias, planes familiares y el impulso del festival SanSan. El municipio activa así su maquinaria en uno de los momentos clave del año, con cerca de siete kilómetros de playas urbanas y una programación diseñada para atraer visitantes de perfiles muy diversos.

La alcaldesa, Susana Marqués, destaca que «elegir Benicàssim es elegir un destino donde caben muchas formas de vivir la Semana Santa. Ofrece al viajero mar, naturaleza, patrimonio y una excelente gastronomía mediterránea».

El municipio ha diseñado una programación de actividades para todos los públicos, en la que destacan las visitas guiadas para descubrir el patrimonio histórico, cultural y natural a través de propuestas innovadoras.

El programa Benicàssim Kids concentra buena parte de la oferta dirigida al público infantil, con actividades teatralizadas como Explorando la Torre de Sant Vicent, Explorando el Parc del Trenet o Rastreadores que no se pueden ver, que combinan diversión y aprendizaje en un entorno único.

Recorridos, cultura y festivales

El público adulto puede participar en recorridos como Benicàssim con otros ojos. Personajes, curiosidades y otras historias, La bella vida en las Villas de Benicàssim, Paisajes silenciosos de santos y eremitas, Equilibrismo en el Desert de les Palmes o la visita teatralizada Martha y Ernest, un idilio en tiempos de guerra. A estas propuestas se suman experiencias como el Escape Room Urbano de Violant de Casalduch o la actividad Mindfulness. Sumérgete en tu interior en plena naturaleza. La concejala de Turismo, Elena Llobell, declara que «quien busca tradición encuentra en las celebraciones y procesiones de Semana Santa en Benicàssim esa devoción arraigada que recorre las calles de la localidad en estas fechas».

La oferta cultural también gana peso durante estos días con exposiciones como Regalar movimientos al viento en Villa Elisa o la muestra fotográfica Firma, de Paula Artés, en el Centro Cultural Melchor Zapata.

A todo ello se suma la música en directo con el festival SanSan, que abre la temporada de festivales en España y permitirá disfrutar durante tres jornadas de algunos de los artistas más destacados del panorama nacional. Con esta combinación, Benicàssim refuerza su atractivo como destino para disfrutar de las primeras vacaciones del año.