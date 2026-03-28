Burriana reúne mar, cultura y ocio en una variada agenda

Burriana se consolida como uno de los destinos más atractivos para descubrir el Mediterráneo en primavera, un lugar donde el mar, la naturaleza y la tradición se combinan para ofrecer una experiencia completa. Con temperaturas suaves y días más largos, la ciudad invita a disfrutar del aire libre en enclaves privilegiados como las playas del Arenal y la Malvarrosa, escenarios perfectos para relajarse, pasear o compartir una jornada en familia junto al mar.

Por ello, el Ayuntamiento ha iniciado las labores para adecuar las playas para estos días, con la limpieza de los arenales, la puesta a punto de parques infantiles, además de la instalación de las pasarelas hasta la orilla. Incluso los más atrevidos podrán adelantarse a la temporada de baño, ya que el consistorio ha habilitado un horario especial de salvamento y socorrismo del 2 al 6 de abril, de 11.00 a 18.00 horas. Otro de los espacios imprescindibles en estas fechas es el Clot de la Mare de Déu, un paraje natural muy querido por vecinos y visitantes, que en primavera muestra su máximo esplendor

El Clot de la Mare de Déu y el casco histórico invitan a descubrir rincones únicos y llenos de encanto. / Calpe

Cultura y ocio

En el plano cultural, Burriana también ofrece múltiples atractivos. Un recorrido por el casco histórico permite descubrir rincones emblemáticos como el Campanar o la basílica del Salvador, auténticos símbolos del patrimonio local. Destacan especialmente las fachadas de estilo modernista, en un paseo que invita a detenerse en pequeños detalles, como portales, balcones y plazas.

Para completar la experiencia, el área de Turismo ha preparado una programación especial con actividades para toda la familia. El 2 de abril a las 18.00 horas tendrá lugar un taller de monas de Pascua en la plaza Mayor, actividad gratuita para aprender a elaborar el dulce típico de estas fechas, que posteriormente se desplazará al Mercat municipal. Los días 3 y 4 de abril, a las 12.00 horas, la playa de la Malvarrosa acogerá un taller de cometas, donde los más pequeños podrán diseñarlas y aprender a hacerlas volar con la brisa del mar. El 4 de abril, de nuevo en la plaza Mayor a las 18.00 horas, se celebrará un taller de buñuelos de Cuaresma, también gratuito y abierto a todas las edades.

La playa del Arenal de Burriana, preparada para recibir a visitantes y familias durante la Pascua 2026. / Calpe

La Semana Santa tendrá un papel destacado con las procesiones que recorrerán distintos puntos del municipio. También podrá visitarse la exposición Tejidos de Pasión, en el CMC La Mercé, dedicada a las indumentarias de las cofradías y hermandades de Burriana. La muestra, abierta hasta mañana, permite contemplar túnicas, capas, estandartes y otros elementos que revelan el patrimonio artístico y cofrade de la ciudad.

Exposición temática ‘Tejidos de Pasión’. / Calpe

Como broche final, la música llegará al Puerto con la tercera edición del Sarao Fest, los días 10 y 11 de abril. El festival gratuito reunirá a Calle Botica, El Colmao, Taranto, Los Makis, Alejandro Díaz, Valencai y Paradita Flamenca, en dos jornadas de música en directo. Además, durante la tarde del sábado se desarrollarán actividades infantiles.