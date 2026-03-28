Disfruta de lo natural, disfruta Segorbe
La capital del Alto Palancia acoge enclaves como el paraje de la Esperanza, los 50 caños y el cerro de Sopeña
Segorbe, en el corazón del Alto Palancia, acoge un sinfín de encantos por descubrir que la convierten en un destino de interior ineludible. Auténticos tesoros llenos de historia, enclaves naturales excepcionales y museos hacen de la localidad un lugar perfecto para visitar esta Semana Santa.
Paraje de la Esperanza
A unos tres kilómetros de la ciudad, por la carretera CV-216, se encuentra el paraje de la Esperanza, totalmente accesible en coche, y muy recomendable para visitar a pie por el camino peatonal habilitado. Cuenta con una preciosa y conservada ermita en honor a la Virgen de la Esperanza y las ruinas del antiguo convento de los Jerónimos.
Además, paseando bajo los pinos, se puede llegar hasta el manantial y su increíble palmeral al que los segorbinos y segorbinas acuden en romería el miércoles de las fiestas patronales. La presencia de ardillas, el canto de los jilgueros y el posible avistamiento de lechuzas es otro de los atractivos de este enclave.
Fuente de los 50 caños
Parada esencial es también el magnífico río Palancia a su paso por Segorbe, con su emblemático monumento de los 50 caños representando las 50 provincias españolas.
En el margen derecho del río Palancia, cerca de la ciudad, se encuentra este magnífico lugar, con sol y sombras, marco ideal para el contacto con la naturaleza y el esparcimiento campestre. Sobre los caños de la fuente están los cincuenta escudos heráldicos de cada provincia, lugar que invita a pasear y contemplar el paso del agua.
Cerro de Sopeña
En la zona urbana, una ruta sin igual es la que recorre el paseo de Sopeña, coronado por el castillo desde el que se vislumbra una panorámica sin igual. El cerro de Sopeña es un magnífico lugar con vistas al valle del Palancia y la Sierra de Espadán que, tras un recorrido llano, culmina en el Fuerte de la Estrella, fortificación del siglo XIX.
Vía verde de Ojos Negros
Y para los más deportistas, opción ineludible es la Vía verde de Ojos Negros, la más larga de España con 160 kilómetros, que conecta Teruel hasta la costa valenciana. Además, por el término municipal segorbino cruzan grandes rutas oficiales como el GR-10, distribuida en varias etapas.
Desde el portal web de Turismo de la ciudad (turismo.segorbe.es) se proponen numerosas salidas de un día o de una tarde. Entre ellas se encuentra la ruta de fuentes, la ruta de masías, con parada obligatoria en la olivera milenaria Morruda, la ruta de lagunas y otra ruta con posibilidad de ascender hasta el pico del Águila.
En definitiva, Segorbe es el lugar idóneo para disfrutar y vivir lo natural.
Museos y centros de interpretación
- Museo de Arqueología y Etnología (Plaza de los Mesones, 1)
Acoge un destacado repertorio de pinturas, documentos y objetos recuperados en diversos yacimientos del Alto Palancia que permiten hacer un recorrido histórico a través de las diferentes culturas que han convivido en la comarca.
- Museo catedralicio (Calle Santa María, 12)
Considerado como uno de los museos de arte sacro más importante de la Comunitat Valenciana, acoge, principalmente, pinturas entre las que destaca el conjunto de obras de los siglos XIV al XVI.
- Centro de interpretación Criptas de la Catedral (Calle Colón, 14)
Las criptas de la catedral de Segorbe velan, desde el siglo XIII, el reposo de los miembros más ilustres de la diócesis segorbina y permiten conocer la percepción de la muerte en las gentes del mundo medieval.
- Museo del Aceite (Plaza de Belluga, 1)
Innovador centro de interpretación que ofrece al visitante la posibilidad de descubrir la cultura del olivo y entrar en el mundo del preciado oro líquido en un encuentro con la esencia mediterránea de más de 7.000 años de antigüedad.
- Centro de interpretación Torres Medievales de Segorbe (Calle San Antonio, 16)
Ocupa el espacio de dos de sus elementos defensivos más emblemáticos: la Torre de la Cárcel, encargada de defender la puerta de Teruel, y la Torre del Verdugo o Botxi, ambas construidas en el siglo XIV.
- Centro de interpretación Ilustres Segorbinos ‘In Memoriam’ (Calle San Antón, 11)
Museo interactivo y dinámico creado para conocer la vida de personajes nacidos en Segorbe que han destacado en los campos del arte, político o ciencia.
- Exposición Gigantes y Cabezudos (Plaza Alto Palancia, 3)
Los gigantes y cabezudos son figuras de varios metros de altura portados por una sola persona que las hace bailar en el preludio de las fiestas más importantes de la ciudad.
- Centro de interpretación de la Entrada de Toros y Caballos (Plaza Alto Palancia, 3)
Experiencia única para descubrir y vivir, a través de una multiproyección circular de gran formato, los distintos escenarios en que acontece La Entrada y cómo se desarrolla esta fiesta en cada momento.
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