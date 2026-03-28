Disfruta de lo natural, disfruta Segorbe

Segorbe, en el corazón del Alto Palancia, acoge un sinfín de encantos por descubrir que la convierten en un destino de interior ineludible. Auténticos tesoros llenos de historia, enclaves naturales excepcionales y museos hacen de la localidad un lugar perfecto para visitar esta Semana Santa.

El paraje de la Esperanza es accesible en coche y a pie por el camino peatonal habilitado. / David Torres Rodriguez

Paraje de la Esperanza

A unos tres kilómetros de la ciudad, por la carretera CV-216, se encuentra el paraje de la Esperanza, totalmente accesible en coche, y muy recomendable para visitar a pie por el camino peatonal habilitado. Cuenta con una preciosa y conservada ermita en honor a la Virgen de la Esperanza y las ruinas del antiguo convento de los Jerónimos.

Además, paseando bajo los pinos, se puede llegar hasta el manantial y su increíble palmeral al que los segorbinos y segorbinas acuden en romería el miércoles de las fiestas patronales. La presencia de ardillas, el canto de los jilgueros y el posible avistamiento de lechuzas es otro de los atractivos de este enclave.

Monumento de los 50 caños representando las 50 provincias españolas. / Mediterráneo

Fuente de los 50 caños

Parada esencial es también el magnífico río Palancia a su paso por Segorbe, con su emblemático monumento de los 50 caños representando las 50 provincias españolas.

En el margen derecho del río Palancia, cerca de la ciudad, se encuentra este magnífico lugar, con sol y sombras, marco ideal para el contacto con la naturaleza y el esparcimiento campestre. Sobre los caños de la fuente están los cincuenta escudos heráldicos de cada provincia, lugar que invita a pasear y contemplar el paso del agua.

Una ruta sin igual es la que recorre el paseo de Sopeña. / Ayuntamiento de Segorbe

Cerro de Sopeña

En la zona urbana, una ruta sin igual es la que recorre el paseo de Sopeña, coronado por el castillo desde el que se vislumbra una panorámica sin igual. El cerro de Sopeña es un magnífico lugar con vistas al valle del Palancia y la Sierra de Espadán que, tras un recorrido llano, culmina en el Fuerte de la Estrella, fortificación del siglo XIX.

Fuerte de la Estrella, fortificación del siglo XIX. / Mediterráneo

Vía verde de Ojos Negros

Y para los más deportistas, opción ineludible es la Vía verde de Ojos Negros, la más larga de España con 160 kilómetros, que conecta Teruel hasta la costa valenciana. Además, por el término municipal segorbino cruzan grandes rutas oficiales como el GR-10, distribuida en varias etapas.

La olivera milenaria Morruda es parada obligatoria. / Mediterráneo

Desde el portal web de Turismo de la ciudad (turismo.segorbe.es) se proponen numerosas salidas de un día o de una tarde. Entre ellas se encuentra la ruta de fuentes, la ruta de masías, con parada obligatoria en la olivera milenaria Morruda, la ruta de lagunas y otra ruta con posibilidad de ascender hasta el pico del Águila.

En definitiva, Segorbe es el lugar idóneo para disfrutar y vivir lo natural.

La catedral de Segorbe acoge el museo catedralicio. / Mediterráneo