Escala a Castelló regresa con nuevos veleros y una espectacular batalla naval

Castelló acoge del 9 al 13 de abril una nueva edición de Escala a Castelló en la que los muelles de Levante y Costa se transformarán en un auténtico museo vivo dedicado al mar. Tras el éxito alcanzado en 2025, cuando se superaron los 110.000 visitantes, esta novena edición busca reforzar su papel como una cita imprescindible para los aficionados a la navegación tradicional y el patrimonio marítimo.

Novedades

Uno de los grandes atractivos será la flota de embarcaciones históricas e institucionales, que reunirá al menos doce barcos y permitirá a los visitantes realizar un auténtico viaje a través del tiempo. Entre las principales novedades destacan el bergantín danés Phoenix, construido en 1929 y considerado uno de los veleros tradicionales más emblemáticos de Europa, y el bergantín italiano Florette, uno de los últimos grandes veleros auténticos aún en activo.

Como gran novedad, el domingo 12 de abril a las 13:00 horas se celebrará una espectacular batalla naval en el puerto

La capital de la Plana acoge del 9 al 13 de abril una nueva edición de Escala a Castelló. / Mediterráneo

Participación

También participará la carabela portuguesa Vera Cruz, junto a barcos ya conocidos como la Nao Victoria, el Santa María Manuela o el Pascual Flores. La flota institucional tendrá igualmente un papel relevante con la presencia del patrullero de altura Peregrino III del Servicio de Vigilancia Aduanera. Y como gran novedad, el domingo 12 de abril a las 13:00 horas se celebrará una espectacular batalla naval en el puerto.

Otro de los atractivos para disfrutar esta Semana Santa en Castelló es el mar. / Mediterráneo

Playa

Otro de los atractivos para disfrutar esta Semana Santa en Castelló es el mar. Tres playas unidas por 4,5 kilómetros de Mediterráneo, pinos y dunas, El Pinar, Gurugú y Serradal ofrecen desde zonas familiares con todos los servicios hasta espacios naturales donde desconectar frente al mar.

Chiringuitos

Además, se contará con la apertura de los chiringuitos de la playa del Gurugú. Así, Solé, Bocana y La Playa estarán aperturables desde el 1 de abril. En definitiva, Castelló se convierte esta Semana Santa en un punto de encuentro donde historia, cultura y Mediterráneo se dan la mano para ofrecer una experiencia única.