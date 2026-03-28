Escala a Castelló regresa con nuevos veleros y una espectacular batalla naval
La cita naviera, que tendrá lugar del 9 al 13 de abril, congrega a más 110.000 visitantes en cada edición y es un de los grandes atractivos de la capital de la Plana en Semana Santa
Castelló acoge del 9 al 13 de abril una nueva edición de Escala a Castelló en la que los muelles de Levante y Costa se transformarán en un auténtico museo vivo dedicado al mar. Tras el éxito alcanzado en 2025, cuando se superaron los 110.000 visitantes, esta novena edición busca reforzar su papel como una cita imprescindible para los aficionados a la navegación tradicional y el patrimonio marítimo.
Novedades
Uno de los grandes atractivos será la flota de embarcaciones históricas e institucionales, que reunirá al menos doce barcos y permitirá a los visitantes realizar un auténtico viaje a través del tiempo. Entre las principales novedades destacan el bergantín danés Phoenix, construido en 1929 y considerado uno de los veleros tradicionales más emblemáticos de Europa, y el bergantín italiano Florette, uno de los últimos grandes veleros auténticos aún en activo.
Como gran novedad, el domingo 12 de abril a las 13:00 horas se celebrará una espectacular batalla naval en el puerto
Participación
También participará la carabela portuguesa Vera Cruz, junto a barcos ya conocidos como la Nao Victoria, el Santa María Manuela o el Pascual Flores. La flota institucional tendrá igualmente un papel relevante con la presencia del patrullero de altura Peregrino III del Servicio de Vigilancia Aduanera. Y como gran novedad, el domingo 12 de abril a las 13:00 horas se celebrará una espectacular batalla naval en el puerto.
Playa
Otro de los atractivos para disfrutar esta Semana Santa en Castelló es el mar. Tres playas unidas por 4,5 kilómetros de Mediterráneo, pinos y dunas, El Pinar, Gurugú y Serradal ofrecen desde zonas familiares con todos los servicios hasta espacios naturales donde desconectar frente al mar.
Chiringuitos
Además, se contará con la apertura de los chiringuitos de la playa del Gurugú. Así, Solé, Bocana y La Playa estarán aperturables desde el 1 de abril. En definitiva, Castelló se convierte esta Semana Santa en un punto de encuentro donde historia, cultura y Mediterráneo se dan la mano para ofrecer una experiencia única.
Actividades, horarios, barcos y ubicaciones de la IX Escala a CastellóActividades, horarios, barcos y ubicaciones de la IX Escala a Castelló
- Tragedia en la carretera en Castellón: muere un hombre de 35 años en un accidente entre su moto y un coche
- Últimos días de liquidación por cierre en otro comercio de Castellón: 'La culpa es del sistema
- Los toboganes ya coronan el nuevo parque acuático que abrirá este verano en Castellón
- Desalojan a 18 personas en la calle Herrero de Castelló por el deterioro de un edificio de ocho plantas
- El desalojo de la calle Herrero pone el foco sobre la conservación de las fincas: 7.000 edificios superan ya los 50 años en Castelló
- El municipio de Castellón que competirá este verano en el Grand Prix moviliza a sus vecinos: “Necesitamos a todo el pueblo”
- El aeropuerto de Castellón recupera cinco rutas a finales de marzo: estos son los destinos
- Abren una investigación judicial por presuntas irregularidades en la Policía Local de Benicàssim