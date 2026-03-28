Moncofa prepara una Pascua llena de propuestas

En su apuesta por desestacionalizar su oferta turística, Moncofa volverá a convertir la Pascua en un anticipo de la temporada estival con la programación En Pasqua ja és estiu a Moncofa. Así, del 1 al 19 de abril, el Ayuntamiento de Moncofa ha preparado una agenda variada y pensada para todos los públicos. Uno de los ejes de la programación será la Feria de Pascua en el paseo marítimo, del 2 al 6 de abril, con presencia del comercio local y de artesanos, además de música en directo, talleres y actividades infantiles. A ello se suma la apertura de una nueva exposición en la sala María Sorolla, que del 3 al 19 de abril acogerá la muestra de Juan González Alacreu La fábrica de la luz.

A partir del 4 de abril se intensificarán las actividades con una tarde remember, una visita guiada por el litoral, playas y sendero azul del Belcaire, y el festival Pasqua a Moncofa en la playa de Masbó. El domingo 5 de abril llegará el turno del tardeo pascuero con el Grupo Taranto.

Actividades para todos los públicos

Del 7 al 10 de abril se desarrollará la Pascua Tecnológica, dirigida a jóvenes de entre 8 y 17 años, mientras que la Escola de Pasqua estará destinada a niños y niñas de 3 a 12 años. A ello se suma la Escola Esportiva, para menores de entre 6 y 12 años. El viernes 10 de abril habrá tarde de parque infantil para todas las edades en la plaza Na Violant d’Hongria y una nueva sesión de Move it en la plaza del Satse. El sábado 11, la jornada combinará yoga en la ermita de Santa María Magdalena, una nueva sesión de parque infantil, visita guiada por el arte urbano y la Pasqua Party Moncofa en la plaza de los Deportes.