Nules apuesta por el ocio familiar y el público joven
Las programaciones de Pasqua a l’Estany y Pasqua Jove se conjugan con las tradiciones en estas fechas vacacionales
Las tradiciones tienen un peso innegable en las programaciones que se organizan coincidiendo con la Semana Santa. Cualquiera que visite la localidad estos días, podrá asistir a citas emblemáticas en el municipio como las procesiones, entre las que destacan la del Santo Entierro, el viernes por la noche, y la del Encuentro, el domingo por la mañana, pero el Ayuntamiento de Nules tiene muy en cuenta que son fechas especiales, en las que aumenta la movilidad coincidiendo con las vacaciones, y por esa razón propone una serie de actividades pensadas en un público familiar y joven.
Entre los días 2 y 8 de abril, tendrá lugar la Pasqua a l’Estany, con parque infantil con castillos hinchables, tardeo con música en directo de viernes a lunes entre las 18.00 y las 22.00 horas; discomóvil el viernes a partir de las 23.30 horas y vermut con música en directo de sábado a lunes, de 12.30 a 14.00 horas.
Los adolescentes tienen una programación específica en el Casal Jove, con talleres de confección de monas; una actividad sobre juegos en el mundo; otra sobre ciencia con juegos de la plataforma Steam para comprendrer, con retos cooperativos y gincana; una fiesta pascuera el día 9 con comida y el FestivAlvent en la playa, donde se volarán cometas.
Especial mención merece el Remember Fest en la playa del sábado 30 de mayo, con Javi Boss e Ismael Lora, entre otros DJ’s, desde las 16.00 a las 02.00 horas.
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