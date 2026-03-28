Nules apuesta por el ocio familiar y el público joven

Las tradiciones tienen un peso innegable en las programaciones que se organizan coincidiendo con la Semana Santa. Cualquiera que visite la localidad estos días, podrá asistir a citas emblemáticas en el municipio como las procesiones, entre las que destacan la del Santo Entierro, el viernes por la noche, y la del Encuentro, el domingo por la mañana, pero el Ayuntamiento de Nules tiene muy en cuenta que son fechas especiales, en las que aumenta la movilidad coincidiendo con las vacaciones, y por esa razón propone una serie de actividades pensadas en un público familiar y joven.

Entre los días 2 y 8 de abril, tendrá lugar la Pasqua a l’Estany, con parque infantil con castillos hinchables, tardeo con música en directo de viernes a lunes entre las 18.00 y las 22.00 horas; discomóvil el viernes a partir de las 23.30 horas y vermut con música en directo de sábado a lunes, de 12.30 a 14.00 horas.

Los adolescentes tienen una programación específica en el Casal Jove, con talleres de confección de monas; una actividad sobre juegos en el mundo; otra sobre ciencia con juegos de la plataforma Steam para comprendrer, con retos cooperativos y gincana; una fiesta pascuera el día 9 con comida y el FestivAlvent en la playa, donde se volarán cometas.

Especial mención merece el Remember Fest en la playa del sábado 30 de mayo, con Javi Boss e Ismael Lora, entre otros DJ’s, desde las 16.00 a las 02.00 horas.