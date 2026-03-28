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Torreblanca, un gran tesoro por descubrir

El municipio aúna naturaleza, propuestas de turismo activo, patrimonio, gastronomía y una Gymkana Turística Digital

Torreblanca cuenta con una amplia riqueza patrimonial.

Torreblanca cuenta con una amplia riqueza patrimonial. / Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Torreblanca

Torreblanca se consolida como una escapada ideal para quienes buscan naturaleza, patrimonio, gastronomía y planes en familia, y ofrece una propuesta turística donde la tranquilidad convive con la aventura, el mar con la historia y el ocio con la cultura.

Uno de sus grandes atractivos es el Parque Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca, perfecto para disfrutar del senderismo, la observación de aves y los paseos en plena naturaleza, con rutas permiten descubrir un paisaje singular.

Cicloturismo

Torreblanca es también un destino destacado para el cicloturismo, con recorridos que conectan el litoral y los espacios naturales, ofreciendo tanto rutas familiares como para los aficionados a la bicicleta.

A ello se suma su riqueza patrimonial, con enclaves como la Iglesia Parroquial de San Bartolomé, el Calvario o la Iglesia Fortaleza de Sant Francesc, construcciones modernistas y la torre vigía de Torrenostra.

Gymkana Turística Digital

Esta Semana Santa cobra protagonismo la nueva Gymkana Turística Digital, que invita a descubrir Torreblanca de una forma diferente. A través de un recorrido interactivo por distintos puntos del municipio, las familias pueden resolver enigmas mientras conocen episodios clave de la historia local. Disponible las 24 horas y sin necesidad de descargar ninguna aplicación, esta iniciativa es apta para todos los públicos.

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La experiencia se completa con las Jornadas Gastronómicas, una oportunidad para saborear su cocina local.

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