El #COFIB i @Palmaaquarium estan fent el seguiment a una balena gris localitzada a Calvià, amb la col·laboració de @salvamentogob @AgentsMediAmb @Emergencies_112 i Fundació Save The Med



El seu estat és delicat i necessita tranquil·litat. Us demanam que no us hi intentau acostar pic.twitter.com/cbf0arfI0o