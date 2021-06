El proyecto CAMFED, Campaign for Female Education, ha sido galardonado este miércoles con el premio "Princesa de Asturias" de Cooperación Internacional, sexto de los ocho premios internacionales que convoca este año la entidad organizadora de unas distinciones que este año viven su XLI edición. A este premio optan un total de 29 candidaturas de 16 nacionalidades. Se trata de una organización internacional no gubernamental , sin fines de lucro fundada en 1993, cuya misión es erradicar la pobreza en África a través de la educación de las niñas y la potenciación de las mujeres jóvenes. Los programas de Camfed operan en Zimbabwe , Zambia , Ghana , Tanzania y Malawi .

CAMFED es un movimiento panafricano que revoluciona la forma en que se imparte la educación de las niñas. A través de un sistema estándar de rendición de cuentas para los jóvenes y las comunidades a las que servimos, hemos creado un modelo que mejora radicalmente las perspectivas de las niñas de convertirse en mujeres independientes e influyentes. Nuestro impacto aumenta exponencialmente a través de la Asociación de mujeres jóvenes educadas con el apoyo de CAMFED. Juntos, multiplicamos el número de niñas en la escuela y aceleramos su camino hacia los medios de vida y el liderazgo.

CAMFED (la Campaña por la Educación de la Mujer) apoya a algunas de las niñas más excluidas del África subsahariana para que vayan a la escuela, tengan éxito, lideren y crezcan para cambiar el rumbo de la pobreza para sus familias y comunidades. Sus programas están encabezados por las jóvenes líderes de la Asociación CAMFED (CAMA), quienes se asocian con sus comunidades para garantizar que se otorgue el derecho de todos los niños a una educación de calidad.

Junto con sus socios, CAMFED ya ha apoyado a 4,8 millones de niños para que vayan a la escuela y, con su ayuda, están en una trayectoria increíble para enviar millones más.

Entre los benefactores de la organización están el actor Morgan Freeman , el ex presidente de los Estados Unidos Bill Clinton , la autora Doris Lessing , la ex primera ministra de Australia y presidenta de la junta directiva de la GPE Julia Gillard , la cantante y compositora Joan Armatrading , la actriz, cantante y compositora y filántropa Rihanna , empresaria y filántropa Martha Lane Fox y la actriz, modelo y activista Emma Watson . La emprendedora social Ayisha Fuseini se convirtió en benefactora del programa Camfed cuando presentó su propuesta para su negocio de manteca de karité .

Camfed fue fundada en 1993 por Ann Cotton para ayudar a las niñas a ir a la escuela a quienes de otra manera se les negaría la educación debido a la pobreza. La idea de Camfed surgió después de un viaje de investigación a Zimbabwe en el que llegó a creer que la baja matrícula de las mujeres en la escuela se debía a la pobreza que no les permitía cubrir los gastos escolares. Comenzó con el apoyo a 32 niñas para que asistieran a la escuela secundaria en dos distritos rurales de Zimbabwe .

Anticipándose a la necesidad de oportunidades económicas posteriores a la escuela para los jóvenes de las comunidades rurales marginadas, la Asociación de Alumnas Camfed (CAMA) se estableció en 1998 para conectar a las jóvenes que abandonan la escuela y ofrecer vías para acceder a oportunidades de educación postsecundaria. CAMA proporciona una estructura a través de la cual sus miembros pueden desarrollar su activismo y liderazgo. Para 2017, CAMA contaba con una membresía de 84.675 mujeres jóvenes, entre ellas ahora docentes, líderes empresariales, funcionarios gubernamentales, profesionales de la salud y emprendedoras. Un sello distintivo de Camfed es el activismo y la filantropía de su red de exalumnas, que están recaudando y administrando fondos activamente para apoyar a la próxima generación de niños en la escuela.

Camfed es supervisado por un Equipo Ejecutivo de Directores de todas las oficinas de Camfed dirigido por su CEO , Lucy Lake, quien se unió a Camfed en 1994.

Debido a la situación provocada por la pandemia de la COVID-19, está previsto que la reunión del jurado se desarrolle mediante videoconferencia. La composición del jurado es la siguiente: Gustavo Suárez Pertierra (presidente del jurado), Gloria Fernández-Lomana García (secretaria del jurado), Pedro Alonso Fernández, Maite Arango García-Urtiaga, Eugenia Bieto Caubet, Francisco de Paula Bisbal Pons, Andrés Conde Sol, Miguel Delibes de Castro, Beatriz Domínguez-Gil González, Enrique Fernández-Miranda y Lozana, duque de Fernández-Miranda; Luis García Montero, Cristina Garmendia Mendizábal, Daniel López Acuña, Íñigo J. Losada Rodrígue, Sophie Müller, Sami Naïr, Juan Carlos del Olmo Castillejos, Ana Pastor Julián y Luis Sánchez-Merlo Ruiz.

El galardón recayó el pasado año en la Alianza Mundial para la Inmunización y la Vacunación (GAVI, The Vaccine Alliance), el consorcio internacional impulsado por la Fundación Bill y Melinda Gates que tiene como propósito mejorar el acceso a la vacunación de los niños y colectivos más vulnerables de los países menos desarrollados.