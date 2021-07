El operador turístico belga Summer Bash ha anunciado este jueves que repatriará a todos sus clientes de España y anulará sus viajes al país tras haber detectado 15 positivos en tres grupos de 271 jóvenes en la Costa Brava y haber constatado que podría haber más infecciones en otros viajeros. Tdoos los positivos están en Cataluña.

"No queremos asumir ningún riesgo y anulamos inmediatamente los viajes a España. Esto es porque la situación empeora cada día", ha indicado la empresa en declaraciones que recoge la radiotelevisión pública RTBF.

La compañía Summer Bash tiene actualmente 350 jóvenes de vacaciones en España, donde hay una incidencia acumulada de 252,1 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, mientras que Bélgica presenta un dato de 55,3 infecciones.

Los positivos detectados por Summer Bash se encuentran todos en Cataluña (dos en Lloret de Mar, cinco en Malgrat de Mar y ocho en Calella) y están actualmente juntos y en cuarentena en Lloret de Mar.

A su regreso a Bélgica los viajeros tendrán que respetar otra cuarentena.

Zona roja

Esta semana el ministro belga de Sanidad, Frank Vandenbroucke, recomendó a sus conciudadanos que eviten desplazarse a zonas rojas por alta incidencia, como Catalunya, en caso de no estar plenamente vacunado y apeló al "sentido común" de los ciudadanos a la hora de viajar este verano.

"Personalmente, no iría a Portugal ni a Cataluña si no estuviera vacunado. No está prohibido porque hay libertad de movimiento y es esencial. Pero más allá de las normas, sigue existiendo el sentido común", declaró Vandenbroucke el lunes a la cadena RTBF.

Este jueves, el Gobierno de Francia ha pedido a sus ciudadanos que no viajen a España y Portugal por "prudencia" ante la explosión de casos registrada en las últimas fechas.