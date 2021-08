El Ministerio de Interior inició, el pasado 7 de junio, un procedimiento de inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones a la Asociación de Abducidos por los Alienígenas España. Sin embargo, han desestimado su inscripción al no ser posible su notificación a la entidad "por causas no imputables a la Administración", como recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Según fuentes del ministerio, la asociación no cumplía los requisitos que establece la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, que regula el derecho de asociación. Interior recoge en la guía de asociaciones que una "asociación se puede definir como la agrupación estable de tres o más personas físicas o jurídicas, que comparten conocimientos y recursos para alcanzar un fin común, lícito y no lucrativo, de interés general o particular". Sin embargo, no han podido contactar con ninguna persona de la entidad, lo que desestima su inscripción.

Sin rastro de la entidad

En el informe publicado por el BOE el pasado 5 de agosto y firmado por José Rafael Rojas Juárez -como subdirector general de Asociaciones, Archivos y Documentación-, no aporta más datos sobre la asociación. Tampoco hay información sobre ellos en internet, no tienen redes sociales ni ningún integrante se ha manifestado.

La inscripción en este registro es garantía de que la asociación se ha constituido legalmente. Sin embargo, no hay ni rastro de la entidad. De hecho, como el Gobierno no se ha podido poner en contacto con ningún integrante, desde la publicación del BOE han informado a la asociación que pueden encontrar el contenido íntegro de la resolución en "las oficinas sitas en la Calle Cea Bermúdez, 35-37, de Madrid".

Comentado en redes

Esta curiosa resolución del BOE ha generado diversas reacciones en Twitter. Son muchos los que se han sorprendido de que, supuestamente, pueda existir esta asociación. Incluso, algunos tienen esperanzas de que las redes sociales haga "su magia" para poder encontrarlos.

Un amigo me hace llegar esta resolución que no ha podido ser notificada a la Asociación de Abducidos por los Alienígenas España. Ambos confiamos en que donde no llega el BOE pueda llegar esta red social: haz tu magia, Twitter (se agradece difusión). pic.twitter.com/cPVh4eQZSZ — Miguel Presno Linera (@PresnoLinera) 12 de agosto de 2021

Sin embargo, otros no llegan a entender ni cómo han podido llegar al registro si han sido abducidos por los extraterrestres.