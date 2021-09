El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha pedido que no se generalice, de momento, la administración de dosis de refuerzo para personas sanas que están totalmente vacunadas, con el fin de que los países de bajos ingresos "se pongan al día", ya que millones de personas en todo el mundo todavía no han recibido la primera dosis.

"La tercera dosis puede ser necesaria para las personas de mayor riesgo, cuando hay evidencia de disminución de la inmunidad contra la enfermedad grave Covid-19 y la muerte, como el pequeño grupo de personas inmunodeprimidas que no respondieron suficientemente a las dosis iniciales, o ya no están produciendo anticuerpos, pero no queremos que se generalice a personas sanas totalmente vacunadas", ha expresado Tedros.

"La gran desigualdad en las vacunas de Covid-19 es una cuestión de vida o muerte para nuestros hermanos y hermanas en los países de bajos ingresos", ha reiterado, recordando que recientemente pidió a los países occidentales una moratoria de hasta, al menos, finales de este mes, para la administración de terceras dosis.

"Alrededor del mundo se siguen viendo impactantes desigualdades en el acceso a las vacunas de Covid-19", ha señalado. "Ya se han administrado más de 5.000 millones de vacunas en el mundo, y casi el 75 por ciento de ellas han sido en solo 10 países", ha lamentado el director general de la OMS. En los países de bajos ingresos, la mayoría de ellos en África, ha continuado Tedros, menos del 2 por ciento de los adultos están totalmente vacunados, en comparación con casi el 50 por ciento en los países de altos ingresos.

En este sentido, ha hecho un llamamiento a los países que han contratado altos volúmenes de vacunas para que intercambien los calendarios de entrega a corto plazo con COVAX y el African Vaccine Acquisition Trust (AVAT). "Pedimos a los fabricantes de vacunas que prioricen y cumplan inmediatamente sus contratos con COVAX y AVAT, y que proporcionen previsiones regulares y claras de suministro; e instamos al G7 y a todos los países que comparten dosis a que cumplan con sus compromisos de forma urgente, ya que hasta ahora apenas se ha enviado el 10 por ciento de los casi 900 millones de dosis comprometidas", ha reclamado Tedros.

Asimismo, también ha pedido a todos los países que eliminen las restricciones a la exportación y cualquier otra barrera comercial sobre las vacunas de Covid-19 y los medios que intervienen en su producción.

"Mientras respondemos a la pandemia de Covid-19, debemos aprender las lecciones que nos está enseñando. Una de las más claras es la necesidad de contar con nuevos y potentes sistemas y herramientas de vigilancia en el mundo, para recopilar, analizar y difundir datos sobre brotes con potencial de convertirse en pandemias", ha concluido, en referencia a la inauguración del Centro de Inteligencia sobre Pandemias y Epidemias en Berlín.