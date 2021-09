La forma en que entrenamos ha cambiado de manera considerable desde hace algo menos de un año. La llegada del coronavirus, los confinamientos, el cierre de gimnasios y parques… todo se une ahora con el frío en una combinación que nos obliga a volver a entrenar en casa, pero ¿estamos preparados?

El hecho de que no visites un gimnasio no significa que no puedas replicar los entrenamientos que ofrecen. Todo, desde el entrenamiento a intervalos de alta intensidad y los ejercicios de fuerza hasta las rutinas cardiovasculares y el entrenamiento de resistencia, se pueden hacer fácilmente en casa.

Hacer ejercicio en casa se está convirtiendo en una forma cada vez más popular de mantenerse en forma sin tener que preocuparse por pagar un alto precio por acceder a un club deportivo.

Montar tu propio gimnasio en casa te permite comenzar a mejorar tu salud, estado físico y bienestar cuando quieras desde la comodidad de tu espacio vital, y no siempre requiere una gran sala dedicada o semanas de preparación para crearlo.

Para ayudarte a descubrir cómo empezar a crear tu propio espacio de entrenamiento personal, hemos reunido los mejores equipos de ejercicio en casa, incluyendo cintas de correr, bicicletas estáticas, rodillos de espuma, steps, mancuernas y más.

Juego de rodillos de ruedas 5 en 1

Todo equipo casero de entrenamiento necesita herramientas para endurecer la zona abdominal. Este cinco en uno incluye una cuerda ajustable para saltar, soporte para flexiones, rodillo abdominal con el cojín para las rodillas y pinzas para entrenar las manos y de los antebrazos.

Cintas y correas para realizar estiramientos

Si buscas un entrenamiento para todo el cuerpo a un precio razonable que utilice tu propio peso para proporcionar resistencia, te recomendamos estas correas y cintas.

Podrás realizar ejercicios de fuerza, estiramientos y hasta series de abdominales con los que ponerte en forma.

Mancuernas

Encontrar un par de mancuernas fiables es una adición importante a cualquier gimnasio casero gracias a su versatilidad. No sólo son útiles para cualquiera que intente mejorar su forma, sino que también funcionan bien para una variedad de levantamientos, incluyendo sentadillas y flexiones de brazos, entre otros.

Podrás hacer ejercicios de brazos, ejercicios de piernas y ejercicios de espalda y hombro al tiempo que los incluyes en tus rutinas de cardio para añadirles intensidad.

Steps

Está recomendado para las rutinas en las que tengas que hacer ejercicios de core y press (abdominales y pesas), lo que le convierte en un accesorio realmente versátil y que seguro utilzarás en cada sesión.

Pelota de ejercicio

Estas pelotas de ejercicio y estabilidad retienen el aire mejor que la mayoría de las bolas de ejercicio con su diseño de paredes gruesas. Podrás ganar equilibrio y masa muscular en las piernas al tiempo que complementan tus entrenamientos especializados en pilates.

Esterilla de yoga y calcetines

El yoga fue uno de los entrenamientos que más adeptos ganó durante el confinamiento de marzo. Con este kit de bloques, esterilla y calcetines tendrás todo lo necesario para cosechar los beneficios de esta antigua práctica.

Rodillo de estiramientos

Después de cada ejercicio y para que consiga su efecto total, es clave que estires de la manera correcta. Estos rodillos de espuma de alta densidad son una herramienta sencilla y asequible que proporciona alivio a sus músculos después de hacer ejercicio, aunque también puedes incluso incluirlos en tus rutinas de estiramientos previos.

Barra de dominadas

Las barras de dominadas son fáciles de instalar y te permiten realizar un gran entrenamiento para fortalecer espalda, hombros y brazos. Muchos de los que tienen este entre su rutina diaria sufrieron y mucho durante el confinamiento de marzo de 2020, por eso es una buena opción tener una barra en casa con la que asegurarse las rutinas a pesar de las inclemencias climatológicas.

Ring Fit Adventure para Nintendo Switch

Los propietarios de la consola Nintendo Switch pueden invertir en el juego Ring Fit Adventure, una juego de entrenamiento que se esta agotando en medio mundo. Lanzado en octubre de 2019, es un juego de rol en el que los jugadores atraviesan mundos y combaten monstruos, todo ello mediante el ejercicio.

El juego controla los movimientos de los jugadores con una correa de pierna con cada mando de la Nintendo Switch que tiene sensores de movimiento y un gran anillo de resistencia. Este juego permite entrar de la misma forma que en una clase de pilates o yoga.

Cintas de correr

La belleza de una cinta de correr es que te acomoda sin importar por dónde empiezas a estar en forma. Puedes caminar, trotar o correr a tu propia velocidad y preferencia. No importa tu nivel de condición física o habilidad.

Está claro que quienes salen a correr a diario notarán la diferencia, pero para los meses de invierno o los días de lluvia extrema, la cinta de correr se puede llegar a convertir en una gran aliada.

Bicicletas estáticas

Las bicicletas estáticas son una gran opción si lo que buscas es ponerte en forma sin gastar tu presupuesto, tus rodillas o tu espalda. Si además no dispones de demasiado espacio en casa, debes optar por un modelo plegable que puedas guardar sin tener que salirte a dormir en el rellano.

Elípticas

Con este aparato podremos ejercitar todo el cuerpo y, al no requerir grandes intensidades, podremos aguantar más tiempo de entrenamiento. Será el ejercicio perfecto para perder peso y estar en forma.