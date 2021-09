Frente común del norte, donde está el 95% de las manadas, contra la protección del lobo de Ribera: “Es un desprecio para los ganaderos”

Asturias, con un plan de gestión del lobo que tiene más de 20 años, espera que la justicia resuelva lo que no ha podido solventar "con diálogo político". El consejero de Medio Rural asturiano, Alejandro Calvo, pide que no se dé a entender que en el medio rural "no se tiene respeto por la fauna salvaje". Admite que el problema del lobo es "complejo", pero considera que se están llevando a cabo "políticas injustas".

“El objetivo es cuidar la biodiversidad”. Así de clara ha sido la Consejera de Galicia de Medioambiente gallega, Ángeles Vázquez, sobre la decisión del Ejecutivo. "Queremos demostrar que la orden del Gobierno está llena de incoherencia y le falta de documentación científica para meter al lobo en ese listado de especies protegidas.; es la primera vez que se mete a un mamífero en el LESPRE en base a opiniones subjetivas”, apuntaba.

Castilla y León comparte la visión de sus vecinos y "apela al consenso porque creemos que hay miedo al diálogo", apunta el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones. "No se nos ha convocado para hablar de la gestión del lobo. Le decimos al presidente del Gobierno que esto no se puede decidir así. Es insostenible”, apostilla.