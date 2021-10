Vigilantes del volcán de La Palma

La crisis eruptiva que vive La Palma ha generado un ecosistema de conocimiento en el que conviven profesionales de múltiples disciplinas.

Geólogos, ingenieros, matemáticos, físicos, bioquímicos, sismólogos… todos reman, bajo el paraguas de la vigilancia volcánica, en la misma dirección para dar respuestas rápidas, coordinadas y eficaces a los múltiples frentes que se abren al paso de la lava.

La vulcanología es un área multidisciplinar que se alimenta de incontables especialidades, desde la sismología o la geodesia, a la geoquímica, el tratamiento de imágenes digitales o la gravimetría. Hay numerosos profesionales trabajando en estos momentos en La Palma, aportando su conocimiento para, entre todos, intentar pronosticar el comportamiento del fenómeno geológico.

«Dentro de la destrucción que hay ahora, se ha logrado algo muy importante, que es avisar, alertar al Pevolca de lo que iba a pasar, tener dos evacuaciones exitosas sin ningún herido ni fallecido, y todo eso es gracias a un trabajo grupal. No se puede decir que el geólogo ha hecho más que el sismólogo, o el geoquímico, es un trabajo coordinado donde todos aportan su conocimiento para poder tener una imagen completa de la situación real, una valoración conjunta de la actividad sísmica», señala el geólogo Stavros Meletlidis, investigador del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias (Pevolca) contempla toda una red de profesionales que garanticen una respuesta «rápida, eficaz, eficiente y coordinada», dirigida a minimizar los posibles daños y permitir el restablecimiento de los servicios básicos para la población en el menor tiempo posible.

Para atender la crisis eruptiva, el Pevolca se estructura en siete áreas de actuación que albergan a cientos de profesionales cada una: Intervención, Vigilancia volcánica, Seguridad, Sanitario, Logística, Apoyo Técnico, y Rehabilitación de Servicios Esenciales -electricidad, agua, combustible y telefonía-.

El grupo de Intervención está compuesto por el jefe de Operaciones, especialistas de incendios, agentes de Medio Ambiente, un coordinador de medios aéreos, el grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias (GES), unidades de extinción de los Consorcios de bomberos, personal de rescate, la Unidad Militar de Emergencias (UME), y personal de Salvamento Marítimo, entre otros.

El grupo de Vigilancia Volcánica, dependiente del Comité Científico de Evaluación y Seguimiento de Fenómenos Volcánicos, es el responsable del seguimiento y valoración permanente del peligro volcánico por medio de sistemas de vigilancia. Está formado por técnicos designados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y personal del organismo competente en salud pública y calidad ambiental del Gobierno de Canarias. Integra toda la información en tiempo real para dar los diagnósticos y predicciones que sean necesarios con vistas a prevenir y avisar a la Dirección del Plan con suficiente tiempo, de manera que sea posible desplegar los operativos de evacuación, asegurando, en la medida de lo posible, la vida de las personas.

El grupo de Seguridad es el conjunto de medios materiales y humanos cuya actuación es garantizar la seguridad ciudadana, el control de las zonas afectadas por la emergencia volcánica y sus accesos y colaborar en la evacuación, confinamiento o alejamiento de la población en caso de ser necesario.

El Sanitario está integrado por el Servicio Canario de Salud (SCS), el Servicio de Urgencias Canario (SUC), servicios asistenciales (sociales o socio-sanitarios) y/o hospitalarios dependientes de la Comunidad Autónoma, cabildos, ayuntamientos o de cualquier otra administración pública o privada, además de empresas de transporte sanitario y Cruz Roja.

El de Apoyo Técnico es el responsable de facilitar los mecanismos de información para la toma de decisiones de la Dirección Técnica, evaluando la situación; y el de Logística se encarga de las acciones encaminadas a la evacuación, movilización y desmovilización, al abastecimiento, avituallamiento, albergue, reposición de medios materiales de los grupos de intervención y al apoyo en el traslado de la población que se encuentre en zona de riesgo y a su alojamiento adecuado en lugares seguros.

Delegado de la Agencia Estatal de Meteorología de España en Canarias, David Suárez es el representante de la Aemet en el comité científico del Pevolca. Contribuye a dar el soporte meteorológico a la emergencia, a través de la emisión de un boletín diario que acompaña con dos comunicaciones al día sobre el modelo de dispersión de cenizas del volcán, con un pronóstico de su distribución. En este cometido, que ejecutan a través del superordenador de la Aemet, participan en torno a 30 o 35 personas de la Agencia, con diferentes perfiles técnicos de observación. Asimismo, apoyan al Gobierno de Canarias -que tiene las competencias en calidad del aire-, a monitorizar el penacho de cenizas y de gases que emite el volcán. «Nuestro punto fuerte es la meteorología, sobre todo la evolución del penacho de cenizas y de gases». Además, dado que la Aemet ostenta la condición de autoridad aeronáutica, dentro de sus responsabilidades con la aviación civil, tiene la obligación de emitir los pronósticos y la observación de la meteorología -y en esta crisis eruptiva- de cenizas en el espacio aéreo de Canarias y en los aeropuertos. «Las condiciones meteorológicas nos permiten saber cuál es la dirección más probable de la evolución del penacho de la erupción, si las cenizas pueden o no llegar a otra isla, a qué zonas puede afectar más en La Palma o si el aeropuerto es probable que esté afectado o no para la operatividad».

Rubén López, ingeniero del IGN

Ingeniero de instrumentación específica en vigilancia volcánica del IGN, Rubén López contribuye al diseño tecnológico de la red de vigilancia. Entre sus cometidos figura supervisar y corregir los posibles daños en los equipos por la emisión de cenizas o fisuras que puedan cortar las comunicaciones. «La alimentación de los equipos generalmente no es de enchufe, son paneles y hay que estar pendientes de que no se llenen de cenizas, por ejemplo». Tanto él como sus compañeros deben estar pendientes de todo el abanico de instrumentación específica en el ámbito volcánico, desde controlar cómo funcionan, hasta saber instalarla en cada momento y de forma urgente. «Debemos tener a punto la tecnología para poder extraer todos los parámetros de la tierra posibles, sin tener que ir a muestrearlos. Hay cosas que no podemos hacer como recoger agua, eso no se puede automatizar, pero todo lo demás sí». Siempre tiene que haber un ingeniero de instrumentación específica en La Palma por el alto riesgo de que las estaciones se dañen. «La Palma es una isla que teníamos muy monitorizada, pero si esto pasa en La Gomera, por ejemplo, no tenemos tanta vigilancia. Nosotros intentamos tener un conocimiento de todas las técnicas porque tenemos que hacer mucho trabajo de campo, desplegar la red cuando ocurre una erupción y conocer el terreno».