La inspección del fondo del pozo abandonado en Senyera ha concluido sin hallar el cadáver de Marta Calvo. Las imágenes que ha obtenido la Guardia Civil de momento no son concluyentes pero no han encontrado nada en el segmento inspeccionado. En poco más de 4 horas la Guardia Civil ha abierto el pozo y ha utilizado una cámara subacuática con la que el equipo ha conseguido grabar el interior del sondeo de unos 60 metros de profundidad. Según ha podido confirmar Levante-EMV, diario perteneciente al mismo grupo de comunicación que este medio, los trabajos en el pozo se han interrumpido porque la cámara no ha sido capaz de alcanzar el fondo del pozo. El dispositivo no tenía la suficiente capacidad de inmersión para completar toda la sección del sondeo.

Nueva cámara más potente

Por ello, los agentes han decidido interrumpir la búsqueda y solicitar el envío de una nueva cámara con mayor longitud de cable que permita completar la búsqueda en el antiguo pozo abandonado. De momento las imágenes que han obtenido los miembros del GEAS no han sido suficientemente esclarecedoras como para confirmar que el presunto asesino de Marta Calvo arrojara su cuerpo al interior del hoyo. La sección inspeccionada y grabada estaba limpia. No obstante, los responsables del equipo de búsqueda prefieren contar con nuevas imágenes para acabar de descartarlo.

Por el momento y hasta que se reanude la inspección, se ha procedido al cierre de la boca del pozo.

El dispositivo de búsqueda arrancaba a las 7:45 horas. Miembros de la Guardia Civil y demás componentes han tirado el tapiado con mazas y piquetas y a la 8.45 horas han llegado los equipo del GEAS y GREIM. Ha sido entonces cuando han montado el equipo de descenso y han iniciado el operativo de inspección del pozo.