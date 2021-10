La cadena de supermercados valenciana, Mercadona, ha lanzado una nueva bebida "baja en calorías", según ha explicado la entidad, con la idea de reducir un par de kilos con lo que conseguir un cuerpo más delgado, así como estar más saludable.

Mercadona sigue apostando por los productos naturales e incrementa su lineal con un novedoso y versátil artículo que está arrasando desde que llegó a los supermercados de la cadena que preside Juan Roig. No en vano, se trata de un producto que los deportistas adoran por tener una elevada cantidad de proteínas pero muy pocas grasas y que los amantes de la cocina también utilizan cada vez más por las múltiples y variadas posibilidades que les ofrece: es el complemento perfecto para un batido, para elaborar ricas salsas o para suplementar un tentempié.

Para ayudar en este proceso y no pasar hambre, Mercadona ha lanzo un nuevo postre "Bífidus Zero% de pera, dátil y canela, y de piña y coco". "Mercadona, compañía de supermercados físicos y de venta online, vende más de 6.000 packs al día de cada una de las nuevas variedades de Bífidus Zero% Hacendado de pera, dátil y canela, y de piña y coco. Sin azúcares ni edulcorantes añadidos, resulta perfecto para tomar como complemento de una comida principal. Se puede utilizar como base de una merienda saludable y complementar con más frutas, cereales u otros toppings. La empresa Schreiber Foods es el Proveedor Totaler de Bífidus Zero% Hacendado de pera, dátil y canela, y de piña y coco desde sus instalaciones de Noblejas (Toledo)", explican la empresa presidida por Juan Roig.

Así, se trata de un artículo especialmente indicado para aquellas personas que se cuidan y a las que les gusta cocinar. Es un producto totalmente natural que ha sido sometido a un proceso de desgrasado para reducir su contenido en calorías sin que pierda un ápice de sus beneficios, y que también se ha molido para facilitar su empleo en diferentes elaboraciones culinarias.

Es el cacahuete en polvo de Mercadona, un producto hecho con cacahuete al 100 % que ofrece un intenso sabor a cacahuete tostado y que puede ser disuelto o mezclado con otros ingredientes, lo que dispara sus posibilidades en la cocina. En los supermercados se puede encontrar en la sección de frutos secos y su precio es de 3 euros.