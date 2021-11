Con el paso de los años, los españoles hemos ido haciendo nuestro un término que hace un tiempo resultaba completamente desconocido en nuestro país. Hoy en día, prácticamente todos conocemos el Black Friday y aprovechamos las ofertas y descuentos que sacan muchos comercios.

Este 2021, el viernes negro se celebrará el próximo 26 de noviembre, día en el que muchos ciudadanos aprovecharán para darse un capricho o adelantar la compra de los regalos de Navidad. Y es que, este evento ya está completamente integrado en nuestra sociedad, sin embargo, existe una segunda oportunidad para aprovechar las ofertas, que aún hoy en día no es tan conocida. Estamos hablando del Cyber Monday, otra jornada de ofertas que se celebra el lunes próximo al Black Friday y que este año será el lunes 29 de noviembre.

Muchas personas que aún no están familiarizadas con el término, se preguntan las diferencias entre el Black Friday y el Cyber Moday, más allá del día en el que se celebran. El término Cyber Monday lo propuso la comunidad shop.org en 2005 con el objetivo de potenciar la ‘ciber compra’ en Estados Unidos. En aquella época las compras por internet eran minoritarias y muchos comercios buscaban potenciar esta vía. No cabe duda de que el invento fue todo un éxito, ya que un 77% de los minoristas aseguraba haber aumentado sus ventas por internet durante esa jornada.

El primer ciberlunes en España fue en el 2012. Fue sólo un día. El siguiente ciberlunes que se celebró en nuestro país fue el 26 de noviembre de 2018. Pero en los últimos años, en los que los consumidores cada vez estamos más habituados a comprar por internet, este día ha cosechado más éxitos y cada vez tiene una mayor importancia. Actualmente, la diferencia entre el Black Friday y el Cyber Monday no es mucha, aunque el 'Black Friday' es quien se lleva la fama y la fecha en que más dinero se mueve.

No obstante, el lunes cibernético tiene otro valor añadido. Y es que, se presenta como una oportunidad de adquirir aquello que no encontramos en Black Friday. Esta segunda oportunidad es muy valorada por muchos clientes que no han podido aprovechar las ofertas del viernes negro. Además, algunas tiendas físicas también se unen a esta celebración de los comercios electrónicos y sacan algunas ofertas en sus tiendas. Así que, si este Black Friday no has logrado encontrar eso que tanto buscabas, recuerda que puedes hallarlo el lunes siguiente en el Cyber Monday.