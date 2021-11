Con el comienzo de diciembre ya en el horizonte, las ciudades y pueblos españoles ya tienen preparado el alumbrado típico de estas fechas para recibir con el mejor espíritu la Navidad. A estas alturas son muchas las personas que ya empiezan a estrujarse el cerebro para preparar el menú navideño más sabroso y sorprender a sus familiares y amigos con los mejores regalos.

Y es que, en los últimos años muchos ciudadanos han sido previsores y han aprovechado la temporada de descuentos para ahorrar algo de dinero. El Black Friday, que se celebra el próximo viernes 26 de noviembre, se presenta como una gran ocasión para adquirir esos artículos que acaben dibujando una sonrisa en el rostro de nuestros seres queridos. Otros, también aprovechan este evento en el que los comercios bajan sus precios para darse un capricho o realizar una escapada especial.

El Black Friday o 'viernes negro' ya es un clásico en España, más allá de que sea originario de Estados Unidos y esté relacionado con el Día de Acción de Gracias. Aerolíneas, hoteles o agencias de viaje se suman a los comercios y aprovechan estas fechas para lanzar promociones especiales, ofertas irresistibles y de este modo lograr incrementar sus ingresos bastante mermados en los últimos meses por la pandemia.

Este año las previsiones son que las reservas se disparen respecto al año anterior en el que los viajeros eran más cautos debido al riesgo de contagio. El objetivo es superar los 160 euros de media en ocio y turismo que se suelen gastar en este día en concreto.

Compra inteligente

Teniendo en cuenta todo ello, existen una serie de recomendaciones esenciales que debemos tener en cuenta si no queremos despilfarrar y buscamos sacar el máximo partido a estas ofertas. Por ello, es necesario realizar una compra inteligente y esquivar la impulsividad que nos puede llevar a adquirir objetos que no necesitamos y que a los que, poco tiempo después, no daremos uso. Debemos tener en cuenta que, en este 2021, son muchas las marcas y tiendas que han ampliado este 'viernes negro' incluso a semanas antes o semanas después uniéndose prácticamente con la Navidad.

Si somos de esos que optamos por darnos un capricho y realizar una pequeña escapada, es aconsejable, en primer lugar, realizar una lista de destinos que nos interesen y pensar detenidamente cuánto estamos dispuestos a gastar en cada uno de ellos.

Evitar las compras impulsivas

Por otro lado, si queremos rentabilizar esta temporada de descuentos, debemos evitar las compras por impulso y, aunque habrá ofertas irresistibles, todos los expertos aseguran que no es una buena idea realizar compras innecesarias. Es habitual que los clientes que no tienen claro qué quieren o necesitan comprar, muerdan con mayor facilidad el anzuelo de los profesionales del marketing y acaben comprando artículos a los que no se les dará uso. Por ello, es recomendable ser conscientes de lo que queremos comprar antes de entrar al establecimiento.

Presupuesto cerrado

De la misma manera, es fundamental establecer un presupuesto cerrado. Podemos dejar un cierto margen, como por ejemplo del 10%, pero es importante ser conscientes en todo momento de lo que vamos gastando. Además, hoy en día muchas personas realizan sus compras mediante el pago con tarjeta, por lo que es más complicado ser consciente de lo que llevamos gastado. Por todo ello, los expertos recomiendan destinar una cantidad específica y ajustarse en la medida de lo posible a ese límite.

Comparar precios

Lo ideal será comparar precios y productos. Una gran ventaja de comprar a través de la web es que, con unos cuantos 'clics', se pueden comparar la calidad de diversos productos, así como sus precios en distintas empresas con el objetivo de elegir la mejor opción para el viajero.

Método de pago

Entre las recomendaciones también está la de elegir un método de pago ajustado a nuestras posibilidades eligiendo entre contado o a crédito teniendo en cuenta la capacidad de pago. Si bien el crédito aporta comodidad, también puede ser un riesgo. Hay que revisar bien la capacidad de pago para saber cuánto se puede pagar tanto en tiempo como en forma.

Agilidad

Y por supuesto estar atento a las 00:00 del día 26 de noviembre que es cuando comienzan las ofertas. Si esperamos a la tarde del viernes probablemente la mayoría de las ofertas ya "habrán volado". Aunque apenas 72 horas después disfrutaremos de una nueva oportunidad en el Cyber Monday.