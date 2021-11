Si algo frustra en ocasiones a los clientes de Mercadona o de cualquier otro supermercado eso es, sin duda, acudir a la superficie comercial de la que eres cliente con un producto en la cabeza y comprobar que ya no está en el lineal del centro en el que lo encontrabas habitualmente. Desde hace días han sido varios los clientes de Mercadona que se han quejado a través de las redes sociales de la desaparición de un producto que muchos consumían: la gelatina de yogur. "No engordaba, no era cara y llenaba, que pena haberla perdido", sentenciaba no hace demasiado a través de internet uno de esos clientes poco satisfechos con el cambio.

Y más si no lo está no porque hayan cambiado la tienda sino porque lo han quitado. Pero es algo que responde a la lógica de mercado. No en vano en todos los establecimientos comerciales la experimentación juega un papel muy importante y las estanterías son limitadas. Para que entre un producto nuevo tiene que salir otro.

Pero es que, repetimos, para que unos productos triunfen otros deben salir. La cadena de supermercados ha tocado de nuevo la tecla del éxito. Y de qué manera. Su nuevo producto se ha convertido en un auténtico éxito. Tanto en las redes sociales, donde son muchos los usuarios que comparten imágenes disfrutándolo, como en sus lineales, donde es realmente difícil encontrarlo.

El producto en cuestión es una crema de avellana. Tal y como la describen algunos usuarios, es algo así como una "Nutella blanca". "Se parece al relleno del Kinder Bueno", definen otros, de este producto ideal tanto para comer a cucharadas como para elaborar postres.

Han sido varios los clientes de Mercadona que han preguntado estos días a la empresa por la disponibilidad del producto, muy difícil de encontrar en sus lineales. "¿Existe la famosa crea de leche con avellanas o es un unicornio?", comentaba con guasa otra clienta. La cadena, siempre muy solícita con sus fieles, no dudaba en contestar para tratar de facilitarle la compra.

De hecho, lo que ha proliferado estos días en las redes sociales son, fundamentalmente, las recetas con la crema de avellana. Uno de los más compartidos es el de hacer una especie de tarta a base de tortas. "Por eso se nos han agotado las tortas y la crema estos días", afirmaba en TikTok una cajera de la cadena de supermercados, también abrumada por el éxito de este producto.