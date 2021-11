Pasajeros de un vuelo Vigo-Madrid llevan horas esperando despegar desde que embarcaron al filo de las 7.00 de este domingo. Desde entonces su "avión-congelador", como lo llama uno de ellos por el frío que hace en el interior y que les obliga incluso a ponerse guantes y bufandas, continúa "dando vueltas" por la pista del aeropuerto de Vigo. Este es el relato de una viajera de cómo se está viviendo a bordo:

"Así se empieza un domingo. Vuelo Madrid Vigo UX7308 con embarque a las 6h y salida 6:45. Por problemas mecánicos se retrasa la primera vez a las 7:30, la Segunda a las 8:30".

"A eso de las 9 nos embarcan a un congelador de avión y digo congelador porque estábamos con guantes y bufanda dentro del avión, y son las 10:15h y aún seguimos dentro".

"Dicen que el GPS no va, reiniciar y tampoco, ahora nos quieren mover por la pista a ver si hay cobertura".

¿Dónde está el avión extra para esto?

"10:30 horas de la mañana, casi 4 horas después seguimos dando vueltas metidos en el avión. Aún no saben qué van a hacer y nosotros dentro"

"¿Tú querrías volar en este avión que no saben si le volverá a fallar el GPS, una vez consigan cobertura? Si la consiguen".

"A las 2 horas nos metieron al avión para no pagar los vales de agua y snack que tienen estipulado porque ya estamos embarcados".

"Me siento medio secuestrada, porque no me dan solución ni me puedo bajar para buscarla por mi cuenta".