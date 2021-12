Las fechas navideñas se acercan y por segundo año consecutivo lo hacen condicionadas por la pandemia de coronavirus, que continúa afectando a todo el territorio nacional con una tendencia de contagios ascendente.

Doce meses atrás, las restricciones para contener el avance del virus eran todavía una constante, con limitaciones a los contactos sociales que se suavizaron ligeramente en las fiestas navideñas.

Así, el Consejo Interterritorial de Salud decidió permitir reuniones de hasta 10 personas, retrasar el inicio del toque de queda en los días festivos y no poner impedimentos a los desplazamientos entre regiones para visitar a familiares y allegados. Todo esto, no obstante, tuvo pequeñas modificaciones dependiendo de las comunidades autónomas.

Sin embargo, en estas Navidades que supondrán el paso de 2021 a 2022, la práctica totalidad de las restricciones han sido levantadas. No hay limitaciones a la movilidad ni toques de queda nocturnos, y el tope de personas que pueden participar en reuniones sociales es, en la práctica, inexistente.

El avance de la vacunación, con la inmensa mayoría de la población inoculada con la pauta completa, y el consiguiente descenso de los casos graves de Covid-19, han llevado a la relajación de las restricciones que llevan prácticamente dos años afectando de uno u otro modo a la sociedad.

No obstante, el virus continúa presente, y la incidencia de casos sigue al alza, por lo que es conveniente recordar las principales acciones individuales para evitar contagios, que son las habituales a lo largo de toda la pandemia.

El Ministerio de Sanidad ha destacado, por tanto, que las siguientes recomendaciones mantienen su vigencia durante el periodo navideño:

Mantener el uso de la mascarilla, preferiblemente FFP2

Guardar la distancia interpersonal

interpersonal Ventilar los espacios cerrados

los espacios cerrados Higiene de manos y uso de gel hidroalcohólico

💡 Recuerda. Con este sencillo gesto activas una efectiva medida de prevención de la transmisión de la #COVID19



📢 Maximiza la ventilación cruzada en espacios interiores con personas no convivientes 🪟



➕ℹ️ 👉 https://t.co/8M940aTMSf pic.twitter.com/ubRm1P6kSa — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) 9 de diciembre de 2021

Además, algunas autonomías recomiendan (o incluso facilitan, como Madrid) realizarse un test de antígenos previo a las principales reuniones sociales, de cara a evitar acudir si uno da positivo en la prueba.

Sí es cierto que, de cara al ocio nocturno y la restauración, determinadas autonomías han implantado el uso del certificado covid que acredita la situación de inmunización de cada individuo. Además, los vuelos procedentes del extranjero conllevarán también la obligación de presentar este documento, y si son procedentes de países de alto riesgo (actualmente nueve estados africanos, si bien la lista se revisa semanalmente) se obligará también a presentar una prueba negativa y a realizar una cuarentena de diez días.

🔴 En vigor, la Orden @sanidadgob por la que se aplica cuarentena obligatoria a los pasajeros con destino aeropuertos españoles procedentes de Botsuana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Sudáfrica, Zambia y Zimbabue.



ℹ️👉 https://t.co/AkxAWF4asL pic.twitter.com/J67oqT5Cd9 — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) 13 de diciembre de 2021

No obstante, si la presión hospitalaria aumenta no es descartable que pueda tomarse alguna pequeña decisión, bien a nivel estatal o autonómico, si bien algunas comunidades, como Madrid, ya han anunciado que no recurrirán a este extremo. Asimismo, se reforzarán los cribados para tratar de detectar tantos contagios como sea posible, de cara a evitar nuevas infecciones.

En definitiva, los expertos recomiendan seguir las pautas planteadas por Sanidad y limitar, en la medida de lo posible, los contactos a los círculos familiares o sociales más cercanos, con el fin de vencer a una sexta ola que ha llegado en las inmediaciones de unas de las fechas más señaladas del año.