Una simple pregunta de una madre a su hija ha conseguido viralizarse en todo el mundo por un curioso fenómeno sensorial. ¿Bicicleta o alquiler? ¿Qué dice la mujer cuya voz se escucha en un video que ya cuenta por millones y millones sus reproducciones en toso el planeta?

"Hija, ¿llevaste la plata del alquiler al padrino?". Según la protagonista de este vídeo viral procedente de Argentina esa fue la verdadera pregunta. Pero algunas personas escuchan alquiler, mientras que otras oyen en el vídeo bicicleta.

No hay debate. Es tan simple como que si quieres escuchar "alquiler" eso es lo que tu cerebro procesará. Si, por el contrario, estás pensando en "bicicleta", esa será la palabra que se reproduzca en el audio.

Haz la prueba

Escucha primero el vídeo pensando en la palabra "alquiler". A continuación haz lo mismo pero teniendo en mente "bicicleta". O alterna ambas palabras en tu cerebro.

No encontrarás explicación lógica, porque dependiendo de la palabra en la que piensas escucharás uno u otro término. Puede que te estalle la cabeza intentando encontrar una solución lógica o puede que pienses que es cosa de magia. No. No es este segundo caso.

Desde un punto de vista fisiológico este fenómeno lo que nos dice es que todos tenemos razón: la grabación contiene ambas palabras, pero grabadas en diferentes frecuencias. Quienes escuchan mejor las frecuencias altas escucharán casi con toda probabilidad "alquiler", y los que oyen las bajas, se cerciorarán de "bicicleta".

Explicación científica

Para los que escuchan una cosa y luego otra, la explicación la encontramos en el efecto McGurk, en el que la sugestión entra en juego. La mujer habla muy rápido y la separación entre sílabas es muy corta. Con lo cual, si estás leyendo o pensando en “bicicleta” lo más normal es que oigas “bicicleta” y lo mismo con "alquiler".