Mercadona continúa innovando en su catálogo de productos. Sin embargo, en esta ocasión no tiene nada que ver con el sector de la alimentación. Durante mucho tiempo, la marca Deliplus está cada vez impulsando más productos al mercado con la salida de cosméticos y de perfumes.

Para ello, siguen innovando para generar el mejor catálogo a sus clientes. Con las Navidades a la vuelta de la esquina, los artículos en cuestión que están llamando la atención de los clientes por su bajo precio y por su parecido son las fragancias de Mercadona.

En este surtido se pueden encontrar perfumes para hombres como para mujeres a uno de los precios más competitivos del mercado. El éxito de ello radica en el parecido que hay con las grandes marcas tanto en el olor como en la forma, por lo que está creciendo en popularidad entre sus clientes.

'Eau de Parfum Elección' como copia de 'Coco Mademoiselle' de Chanel. Esta última tiene un precio en Internet que puede rondar los 100 euros mientras que el que tiene Mercadona a la venta ronda los nueve euros, cuando tienen un olor muy parecido en sus cien mililitros.

'Eau de Parfum Rose Nude' recuerda a 'Chloé'. El de la cadena de supermercados está a la venta por ocho euros en un frasco de 75 ml mientras que Chloé se puede encontrar por unos 70 euros en la red.

'Como Tú Fantasía' y 'Nina' de Nina Ricci. El frasco de 100 ml de 'Como Tú Fantasía' vale unos siete euros, mientras que el frasco de Nina cuesta 80 por lo que la diferencia de precio entre ambos es muy amplia.

'Very Woman' y 'Classique' de Jean Paul Gaultier. El bote de 100 mililitros de Very Woman cuesta nueve euros, mientras que el precio de la de marca se sube hasta los 100, siendo así otra de las opciones que ofrece Mercadona en su amplio catálogo de perfumes.

'Amour d´Anouk' y 'Pure Posion' de Dior. El precio por el que está a la venta el producto de Juan Roig es de ocho euros y el 'Pure Posion' de Dior vale unos 90 euros en el mercado.

'Zinnia' y 'Eau de Rochas'. Zinnia puede costar en las tiendas de Mercadona unos siete euros mientras que 'Eau de Rochas' puede rondar los 40 en Internet.

'Gesto' y 'Boss' de Hugo Boss. Mientras 'Gesto' tiene un precio de 5,50€ los 100 mililitros, mientras que la de marca sube hasta a los 50 euros.

'Enciende for Her' y 'CH' de Carolina Herrera. Mientras que 'Enciende for Her' está a la venta en Mercadona por siete euros en un frasco de 100 mililitros, la de marca original se encuentra por unos 45 euros en Internet.

'9.60 Sport Water' y 'Ck One' de Calvin Klein. Por solo 3,90€ se encuentra a la venta el frasco de 200 ml de este perfume masculino. No obstante, el original de Calvin Klein se puede encontrar en el mercado por unos 35 euros.